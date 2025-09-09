بهروز مفید در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد؛
چرا تلویزیون دیگر نمیتواند مثل گذشته سریالهای پرمخاطب بسازد؟
نیاز به جسارت در مدیریت
بهروز مفید با اشاره به دلایل افت کیفیت و کاهش مخاطبان سریالهای تلویزیونی در سالهای اخیر تأکید کرد که ترکیبی از محدودیتهای مالی، خط قرمزهای محتوایی و رقابت شدید با شبکه نمایش خانگی و پلتفرمهای خارجی، دست تلویزیون را برای تولید آثار موفق بسته است.
بهروز مفید تهیهکننده و مدیر اسبق شبکه پنج سیما در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در ابتدا با اشاره به تغییر ذائقه مخاطب گفت: امروز مردم انتخابهای متنوعی دارند؛ از شبکههای اجتماعی گرفته تا پلتفرمهای داخلی و خارجی. طبیعی است که بخشی از مخاطبان تلویزیون ریزش پیدا کردهاند. در این شرایط، ساخت سریالهای تاریخی یا عظیم که زمان و هزینه زیادی میطلبد، بهسختی میتواند مخاطب جذب کند.
این تهیهکننده یکی از مهمترین چالشهای تلویزیون را مسئله مالی دانست و افزود: بازیگرانی مثل رضا عطاران زمانی با دستمزدهای منطقی به تلویزیون میآمدند، اما امروز رقمهای چندین برابر درخواست میکنند؛ مبالغی که با کل بودجه پیشبینیشده برای یک سریال برابری میکند. در مقابل، شبکه نمایش خانگی با پشتوانه سرمایه بخش خصوصی میتواند چنین هزینههایی را پوشش دهد. طبیعی است که بسیاری از چهرههای مطرح ترجیح دهند در آن فضا کار کنند.
مفید همچنین تأکید کرد که محدودیتهای محتوایی در تلویزیون مزید بر علت شده است: شبکه نمایش خانگی در انتخاب سوژهها دست بازتری دارد. آنها میتوانند سراغ موضوعاتی بروند که تلویزیون به دلایل فرهنگی و سیاسی مجاز به پرداختشان نیست. این تفاوت باعث شده بخشی از بازیگران و کارگردانان خلاق به سمت نمایش خانگی گرایش پیدا کنند.
او البته همه مشکلات را به گردن بودجه یا محدودیتها نینداخت و به ضعف مدیریتی نیز اشاره کرد و گفت: باید مدیران تلویزیون جسارت بیشتری داشته باشند و در انتخاب موضوع و شیوه روایت، دست فیلمسازان را بازتر بگذارند. البته نمیتوان انکار کرد که خانوادههای ایرانی توقع دارند تلویزیون محتوای مناسب همه سنین را ارائه کند، بنابراین رعایت چارچوبها اجتنابناپذیر است. اما همین چارچوبها نباید مانع خلاقیت و نوآوری شود.
مفید درباره مقایسه تلویزیون و پلتفرمها نیز گفت: برخی معتقدند نمایش خانگی جای تلویزیون را گرفته، اما من چنین نظری ندارم. حتی در بدترین شرایط، تلویزیون هنوز بین ۱۵ تا ۲۰ درصد مخاطب در حوزه نمایشی دارد و این رقم کمی نیست. اگر آثار باکیفیت تولید شود، قطعاً امکان بازگشت به روزهای طلایی وجود دارد.
به گفته او، همچنان سریالهایی وجود دارند که توانستهاند نظر بینندگان را جلب کنند. مفید خاطرنشان کرد: بهعنوان مثال سریال موقعیت مهدی در سال ۱۴۰۲ نشان داد که اگر قصه خوب و تولید حسابشدهای داشته باشیم، تلویزیون همچنان ظرفیت جذب مخاطب گسترده را دارد.
این تهیهکننده در پایان با تأکید بر لزوم تلاش بیشتر مدیران تلویزیون برای بازگرداندن اعتماد مخاطب گفت: تلویزیون باید از ظرفیتهای انسانی و سرمایههای خود بهتر استفاده کند. اگر مدیریت هوشمندانهتر عمل کند و موانع غیرضروری را کنار بزند، میتواند مثل دهههای گذشته سریالهای ماندگار و پرمخاطب بسازد.