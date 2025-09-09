«باشو، غریبه کوچک» راهی تورنتو شد
«باشو، غریبه کوچک» ساخته بهرام بیضایی پس از کسب جایزه بهترین فیلم مرمت شده در بخش کلاسیک جشنواره ونیز، در بخش کلاسیک پنجاهمین جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو حضور دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، این فیلم از تولیدات سال ۱۳۶۴ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.
جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو که از جشنوارههای الف دنیا محسوب میشود، امسال در جشن پنجاه سالگی خود بهترین فیلمهای کلاسیک جهان که به تازگی ترمیم و بازسازی شدهاند را برای مخاطبان خود نمایش میدهد.
در این بخش که از سوی رابین سیتیزن، مدیر برنامهریزی جشنواره و آندریا پیکارد برنامهریزی شده است، مجموعهای منتخب از فیلمهای کلاسیک تأثیرگذار از سراسر جهان انتخاب شدهاند.
این آثار برجسته که در مجموعهای از فیلمهای مرمتشده جدید با کیفیت ۴K ارائه میشوند، بار دیگر به پرده بزرگ سینما بازمیگردند.
آثاری چون «آنیکی بوبو» (نخستین فیلم سینمایی الیویرا، ۱۹۴۲) از پرتغال، «روزها و شبها در جنگل» به کارگردانی ساتیاجیت رای از هند محصول سال ۱۹۷۰، «آروارهها» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ از آمریکا محصول سال ۱۹۷۵، «نادجا» به کارگردانی مایکل آلمریدا از آمریکا محصول سال ۱۹۹۴، «شعله» به کارگردانی رامش سیپی از هند محصول سال ۱۹۷۵ و «طاق» به کارگردانی تانگ شوشون از هنگکنگ محصول سال ۱۹۶۸، از جمله فیلمهای کلاسیک امسال جشنواره تورنتو هستند.
این مجموعه ترکیبی هیجانانگیز و التقاطی ارائه میدهد؛ از فیلمهای کمتر دیده شده از کارگردانان سرشناس جهان گرفته تا فیلمهای اکتشافی و پرفروش مورد احترام، مانند «آنیکی بوبو» که به ندرت نمایش داده شدهاند.
پنجاهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم تورنتو، از ۱۳ تا ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ (۴ تا ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۵) در کانادا در حال برگزاری است.