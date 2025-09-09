دیدار سرپرست معاونت امور هنری با مدیران ذیربط

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد مهدی احمدی سرپرست جدید معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سه شنبه هجدهم شهریور ماه با مشاور اجرایی، مشاوران و مدیران دفاتر موسیقی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و برنامه ریزی و آموزش‌های هنری دیدار و گفتگو کرد.

محمد مهدی احمدی ضمن قدردانی ویژه از تلاش‌های نادره رضایی معاون سابق امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی ماه‌های گذشته تصریح کرد: تمام فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته در معاونت امورهنری با همان شدت و قوت اجرا خواهد شد این در حالی است که از تمامی مدیران و کارکنان واحدهای مختلف معاونت امورهنری درخواست می‌کنم با توجه با تراکم برنامه‌ها و رویدادهای ملی که در شش ماهه دوم سال جاری پیش رو داریم از هیچ تلاشی برای هرچه بهتر برگزاری این فعالیت‌ها فروگذاری نکنند.

وی گفت: همگی باید در کنار هم شرایطی را فراهم سازیم تا با آماده باش کامل به استمرار کیفیت در برگزاری این رویدادها کمک کنیم چرا که این رویدادها و برنامه‌های از اعتبارات مهم و ارزشمند فعالیت‌های فرهنگی در کشورمان است که توسط هنرمندان عزیز و گرانقدر پیش روی مخاطبان فهیم قرار خواهند گرفت و ما می‌بایست به عنوان کارگزاران فرهنگی جامعه خدمتگزاری شایسته‌ای در چنین فضایی باشیم.

در ادامه این نشست صمیمانه احمد حسین فتایی مشاور اجرایی معاونت امورهنری، رضا مردانی مدیر کل هنرهای نمایشی، بابک رضایی مدیر کل موسیقی، آیدین مهدی‌زاده مدیر کل هنرهای تجسمی، مهدی سهل آبادی مدیر حراست معاونت امورهنری، محمد مهدی اسماعیلی مدیر دفتر برنامه ریزی و آموزش‌های هنری، رضا دبیری نژاد مشاور معاونت امورهنری و رییس موزه هنرهای معاصر ضمن تشکر از تلاش‌ها و حمایت‌های نادره رضایی در ماه‌های گذشته برای توسعه و اجرای برنامه‌های مختلف، به ارائه و معرفی بخشی از برنامه‌ها و اولویت‌های پیش روی مجموعه‌های تحت پوشش خود در روزهای آینده پرداختند.

انتهای پیام/