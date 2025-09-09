مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی خبر داد:
حضور ایران در نمایشگاه گردشگری گوانگجو ۲۰۲۵
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری کشورمان در سطح بینالملل، از تاریخ 21 الی 23 شهریورماه در نمایشگاه گردشگری گوانگجو (CITIE 2025) کشور چین حضور خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت گردشگری، مسلم شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت با بیان این خبر گفت: نمایشگاههای بینالمللی گردشگری از مهمترین ابزارهای بازاریابی در این صنعت به شمار میروند و علاوه بر معرفی مستقیم ظرفیتها به فعالان و گردشگران خارجی، زمینهساز ایجاد بستری برای مذاکره، شبکهسازی و ایجاد همکاریهای پایدار میان بخشهای دولتی و خصوصی هستند.
او با بیان اینکه جذب حداکثری گردشگر چینی جزو اهداف تعیین شده در راستای توسعه گردشگری کشور است، افزود: با توجه به اینکه حضور هدفمند در چنین نمایشگاههایی یک ضرورت استراتژیک محسوب میشود، به همین منظور جمهوری اسلامی ایران با محوریت معاونت گردشگری و همکاری کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در نمایشگاه بینالمللی گردشگری گوانگجو (CITIE 2025) از تاریخ 21 الی ۲۳ شهریورماه سال جاری حضور خواهد یافت.
شجاعی ادامه داد: نمایشگاه گردشگری گوانجو به عنوان یکی از مهمترین نمایشگاههای گردشگری شرق آسیا در استان گوانگدونگ برگزار میشود. استانی که به دلیل جایگاه اقتصادی و جمعیتی خود، یکی از قطبهای اصلی گردشگرفرست چین و دروازه راهبردی برای دسترسی به بازار بزرگ جنوب چین محسوب میشود.
مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به اینکه پاویون جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بهگونهای طراحی شده که همزمان بازاریابی گردشگری و معرفی فرهنگی را پوشش دهد، گفت: نشستهای تخصصی جامعه تورگردانان ایران با همتایان چینی، برگزاری جلسات هماندیشی با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو و نمایندگان بخشهای دولتی و خصوصی چین، برگزاری کارگاههای ایرانشناسی، برپایی کارگاه تولیدات صنایعدستی و معرفی سوغات ایرانی، نمایش لباس اقوام ایران با همکاری دانشجویان ایرانی مقیم چین، پخش فیلمهای معرفی جاذبههای ایران به زبان چینی و توزیع اقلام تبلیغاتی بخشی از برنامههای تدارک دیده شده در این رویداد است.
شجاعی خاطرنشان کرد: همچنین برای اثرگذاری بیشتر، از بلاگرها و رسانههای مطرح چین برای بازدید و پوشش خبری پاویون ایران دعوت به عمل آمده است. این اقدامات در کنار هم فرصتی کمنظیر برای تثبیت برند گردشگری ایران در میان مخاطبان چینی فراهم میسازد.