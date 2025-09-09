خبرگزاری کار ایران
نتایج فراخوان ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی اعلام شد

بنیاد رودکی نتایج نهایی آزمون ارکستر سازهای ایرانی را که ۲۵ و ۲۶ مردادماه در تالار رودکی برگزار شد، منتشر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل روابط عمومی بنیاد رودکی، در مردادماه سال جاری پس از اعلام فراخوان رسمی این بنیاد، نوازندگان سازهای قانون، تار، سنتور، کمانچه، عود، تنبک و نی برای شرکت در آزمون ثبت نام کرده و پس از دریافت رپرتوار و احراز شرایط برای آزمون حضوری فراخوانده شدند. در پی انتشار این فراخوان و ثبت نام بیش از ۲۰۰ نفر، پس از بررسی، ۱۱۶ نفر از آن‌ها واجد شرایط شرکت در آزمون شناخته شدند. این آزمون ۲۵ و ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ در محل تالار رودکی برگزار و نوازندگان در اجرای رپرتوار مشخص‌شده در حضور هیئت داوری رقابت کردند. 

بر همین اساس پس از ارزیابی‌های تخصصی شورای هنری ارکستر، نفرات برگزیده به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند: 

۱. آرش پورمحمدی (تار) 

۲. شهرزاد سپهری شایان (تار) 

۳. علی محمد افتخاری (تار) 

۴. مرتضی سلطانی (بم تار) 

۵. حسین خواص (سنتور) 

۶. آیناز رائی (قانون) 

۷. بهزاد گلشنی (کمانچه) 

۸. دانیال نرج آبادی (کمانچه) 

۹. آیین موسوی زاده (کمانچه) 

۱۰. حسین شهریاری (کمانچه آلتو) 

۱۱. عسل شاکری (قیچک) 

لازم به ذکر است در سازهای عود، تنبک و نی هیچ یک از نوازندگان انتخاب نشدند و نوازنده مناسب برای این سازها با دعوت شورای هنری ارکستر مشخص خواهند شد. 

پریچهر خواجه، علی بهرامی‌فرد، حسام اینانلو، قاسم رحیم‌زاده و امیرعباس ستایشگر اعضای شورای هنری ارکستر سازهای ایرانی بنیاد رودکی را تشکیل می‌دهند. 

این ارکستر با هدف ارتقاء سطح کیفی اجراهای موسیقی ایرانی، فراهم ساختن بستر حرفه‌ای برای هنرمندان این حوزه، خلق تجربه‌های نوین در این عرصه و بازشناسی و بازآفرینی گنجینه گرانب‌های موسیقی دستگاهی ایرانی، تشکیل شده و به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

