با حکم دبیر بیست‌ودومین دوره جشنواره؛

هیئت‌علمی انتخاب مقالات سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شد

هیئت‌علمی انتخاب مقالات سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی معرفی شد
سیاوش ستاری دبیر بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، هیئت‌علمی انتخاب مقالات دهمین سمینار جشنواره را منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری جشنواره، با حکم سیاوش ستاری دبیر بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی، علی دهباشی، بهروز محمودی بختیاری و شهرام زرگر به‌عنوان هیئت‌علمی انتخاب مقالات دهمین سمینار جشنواره منصوب شدند. 

علی دهباشی پژوهشگر، روزنامه‌نگار، نویسنده، فعال فرهنگی و سردبیر نشریات بخارا و سمرقند است. 

شهرام زرگر نویسنده، پژوهشگر تئاتر و عضو هیئت‌علمی دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است و همچنین در زمینه ترجمه آثار ادبیات نمایشی فعالیت دارد. 

بهروز محمودی بختیاری پژوهشگر و دکترای زبان‌شناسی از دانشگاه علامه طباطبائی، عضو هیئت‌علمی و دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران است. 

دهمین سمینار بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری ابراهیم گله‌دارزاده در تهران برگزار خواهد شد و همچون دوره‌های گذشته، میزبان پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و هنرمندان داخلی و خارجی خواهد بود. 

بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی و سنتی به دبیری سیاوش ستاری در سه بخش آموزشی، پژوهشی و اجرایی برگزار می‌شود. 

دوره‌های آموزشی این جشنواره در تاریخ ۲۴ شهریور به پایان می‌رسد و پس از آن از ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر، سمینارها و نشست‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی ادامه خواهد داشت. همچنین از ۱۲ مهرماه اجراهای غیررقابتی به‌عنوان بخش پایانی جشنواره برگزار می‌شود. 

علاقمندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به درگاه جشنواره به نشانی https://irtf.theater.ir مراجعه کنند.

