سروده جدید افشین علاء به مناسبت ولادت رسول اکرم (ص)

به گزارش ایلنا، متن سروده تازه افشین علاء نویسنده و شاعر به شرح زیر است:

پیغمبرا درآ ز سراپرده‌ات به ناز

دامن‌کشان، که تا به سر آید شب دراز

آفاق را فرو نه و آواز مکه کن

تا چرخ در طرب شود از نغمه‌ی حجاز

تا مسجدالحرام بخواند و ان یکاد

تا کعبه جامه چاک زند، در کند فراز

تا مهر چون سپند بسوزد به مقدمت

تا ماه سینه‌خیز بیاید به پیشواز

تا اقتدا کنند به تو خیل انبیا

گیرند سبقت از همه سو در صف نماز

از در درآ که فاش شود معنی جمال

گیسو گشای تا که بیفتد ز پرده، راز

یوسف فتد ز چشم زلیخا به سان اشک

وقتی کند دو دیده‌ چو یعقوب بر تو باز

لب باز کن به خواندن آیات تا شوند

خلق از زبور و نغمه‌ی داوود، بی‌نیاز

با اهل بیت خویش قدم نه به روی خاک

ای فرش زیر پای تو با عرش، هم‌تراز

چشم حسود کور که نامت همیشه ماند

چون پرچمی به گنبد گیتی در اهتزاز

