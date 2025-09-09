خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سروده جدید افشین علاء به مناسبت ولادت رسول اکرم (ص)

سروده جدید افشین علاء به مناسبت ولادت رسول اکرم (ص)
کد خبر : 1684040
لینک کوتاه کپی شد.

افشین علاء به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) شعری در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، متن سروده تازه افشین علاء نویسنده و شاعر به شرح زیر است:

پیغمبرا درآ ز سراپرده‌ات به ناز

دامن‌کشان، که تا به سر آید شب دراز

آفاق را فرو نه و آواز مکه کن

تا چرخ در طرب شود از نغمه‌ی حجاز

تا مسجدالحرام بخواند و ان یکاد

تا کعبه جامه چاک زند، در کند فراز

تا مهر چون سپند بسوزد به مقدمت

تا ماه سینه‌خیز بیاید به پیشواز

تا اقتدا کنند به تو خیل انبیا

گیرند سبقت از همه سو در صف نماز

از در درآ که فاش شود معنی جمال

گیسو گشای تا که بیفتد ز پرده، راز

یوسف فتد ز چشم زلیخا به سان اشک

وقتی کند دو دیده‌ چو یعقوب بر تو باز

لب باز کن به خواندن آیات تا شوند

خلق از زبور و نغمه‌ی داوود، بی‌نیاز

با اهل بیت خویش قدم نه به روی خاک

ای فرش زیر پای تو با عرش، هم‌تراز

چشم حسود کور که نامت همیشه ماند

چون پرچمی به گنبد گیتی در اهتزاز

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی