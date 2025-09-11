تایلند برای معرفی مناطق کمتر شناخته به ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی بلیت پرواز داخلی رایگان میدهد
تایلند قصد دارد در سه ماه آینده برای ۲۰۰ هزار گردشگر خارجی که وارد این کشور میشوند، بلیت پرواز داخلی رایگان ارائه دهد. دولت تایلند این طرح را با هدف معرفی استانهای کمتر شناخته شده خود را راهانداخته است. این طرح دولت تایلند به گردشگران خارجی واجد شرایط امکان میدهد هنگام رزرو پروازهای بینالمللی بهصورت مستقیم از طریق خطوط هوایی یا آژانسهای مسافرتی، یک بلیت رفتوبرگشت پرواز داخلی رایگان دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از یورونیوز، طرح جدید وزارت گردشگری تایلند در صورت تصویب در کابینه این کشور، از سپتامبر تا نوامبر اجرا خواهد شد. دولت تایلند تا سقف ۴۰ یورو برای بلیت یکطرفه و ۸۰ یورو برای بلیت رفتو برگشت یارانه پرداخت خواهد کرد. هر بلیت همچنین شامل ۲۰ کیلوگرم بار رایگان خواهد بود.
گفته میشود، هدف از ارائه طرح بلیت پرواز داخلی رایگان به گردشگران خارجی این است که آنها را از مقاصد همیشگی مانند بانکوک، پوکت و چیانگمای به سمت استانهای کمتر شناختهشدهای که معابد، سنتهای غذایی هیجانانگیز و سواحل و جزایر کمتر دیدهشدهای دارند، سوق دهند.
در حالحاضر ۶ شرکت هواپیمایی تایلندی «تای ایرویز»، «تای ایرآسیا»، «بانکوک ایرویز»، «نوک ایر»، «تای لاین ایر» و «تای ویتجت» تاکنون به این طرح پیوستهاند.
مقامهای تایلند امیدوارند که این طرح با بودجه ۱۶ میلیون یورو، درآمدی حدود ۲۰۰ میلیون یورو ایجاد کند.
این طرح شامل گردشگرانی خواهد شد که قصد دارند با هواپیما به تایلند سفر کنند و هنوز بلیت خود را خریداری نکردهاند. بنابراین گردشگرانی که با اتوبوس یا قایق به تایلند سفر میکنند شامل این طرح نخواهند شد.
پروازهای رایگان تازهترین تلاش دولت تایلند برای احیای صنعتی است که دهههاست موتور اقتصادی این کشور بوده است.
در سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۴۰ میلیون گردشگر خارجی به تایلند سفر کردهاند. دولت تایلند برای سال ۲۰۲۵ ورود ۳۹ میلیون گردشگر را هدفگذاری کرده بود، اما پیشبینیهای جدید وزارت گردشگری این کشور نشان میدهد که این هدف محقق نخواهد شد و فقط احتمال ورود حدود ۳۳ میلیون گردشگر وجود دارد. تاکنون ورود ۲۰.۸ میلیون گردشگر خارجی ثبت شده که ۷ درصد کمتر از مدت مشابه در سال گذشته است.
بخشی از مشکل افزایش نیافتن گردشگری به برداشت و تصور عمومی از تایلند بازمیگردد. حوادث خشونتآمیز اخیر در بانکوک و درگیری مرزی با کامبوج در ماه گذشته تصویر تایلند را بهعنوان مقصدی امن و آرام برای گردشگران تضعیف کرده است.
با وجود این، وزارت گردشگری تایلند در تلاش است تا شعار خود مبنی بر «کیفیت بر کمیت» را با اهداف بلندپروازانه پیشین دولت این کشور، مانند رسیدن به ۶۸.۵ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۲۸، هماهنگ کند.
دولت تایلند اقدامهای تشویقی دیگری نیز برای جذب دوباره گردشگران خارجی انجام داده است، از جمله این اقدامها میتوان به تعویق در پرداخت هزینههای ورود، رفع محدودیتهای ویزا برای گردشگران چینی که بزرگترین متقاضیان سفر به این کشور هستند، ایجاد ویزای دیجیتال نومد برای جذب کارگران دورکار و و غیره بوده است.
طرح پرواز رایگان ممکن است جالبترین اقدام دولت تایلند برای جذب گردشگر تاکنون باشد، اما گردشگران احتمالی بهتر است در حال حاضر تا تصویب این طرح در کابینه این کشور صبر کنند و بلیت و هتل خود را رزرو نکنند.