«مسابقه بزرگ ۱۰۰» روی آنتن شبکه سه می‌رود
«مسابقه بزرگ ۱۰۰» تازه‌ترین محصول شبکه سه در حوزه سرگرمی، فرداشب ، چهارشنبه ۱۹ شهریورماه مهمان مخاطبان می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، فصل اول «مسابقه بزرگ ۱۰۰»، جدیدترین محصول شبکه سه سیما، با اجرای هادی حجازی‌فر همزمان با ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) فرداشب ۱۹ شهریورماه ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

«مسابقه بزرگ ۱۰۰» با شعار «تسخیر یک رویا» که برای ۵ فصل ۱۲ قسمتی تدارک دیده شده، بزرگترین رقابت دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی در ایران با ۱۰۰ شرکت‌کننده در دکوری عظیم و متفاوت است.

عوامل این برنامه عبارتند از؛ طراح و تهیه‌کننده: محسن نجفی سولاری، مجری طرح و مدیر پروژه ایمان قیاسی، کارگردانان: وحید شیخ‌لر، حامد زحمتکش و مرتضی قیاسی، سرپرست نویسندگان: علی رضازاده، مدیر تولید: پریسا آذری، موسیقی: آریا عظیمی‌نژاد،  طراح و مجری صحنه: مرتضی و مهدی بهبهانی، طراح نور: مسعود رجبیان، طراح صدا: حسن خاکبازان، تدوین: احسان فانیان، مدیر فنی: محمد میرفتاح، طراح و مجری گرافیک: سیدمحمد حسینی، مدیر تدارکات: علی قیاسی، طراح نرم‌افزار: محمدکاظم شکیبا، طراح لوگو: محمد روح‌الامین، سرپرست گروه شرکت‌کنندگان: محیا مسعودی، عکاس: الهه آقاپور، مدیر روابط عمومی و تبلیغات: مصطفی بیات و امور رسانه‌ای: سپیده شریعت‌رضوی.

