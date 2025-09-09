نشست خبری یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران برگزار شد
نشست خبری یازدهمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور دبیر رویداد، دبیران اجرایی رویداد و تعدادی از اعضای هیات مدیره کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانهتئاتر در میان جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست، فرشید قلیپور سخنگوی کانون نمایشنامه نویسان و مترجمان خانه تئاتر و مجری نشست؛ کلیاتی از تاریخ و نحوه برگزاری این جشن سخن گفت و در ادامه آرام محضری رئیس کانون و رحیم رشیدی تبار دبیر این رویداد بزرگ ادبیات نمایشی ایران به سوالات خبرنگاران پاسخ داده و به گفتگو پیرامون این رویداد، بهعنوان بزرگترین رویداد ملی در حوزهی نمایشنامهنویسی پرداختند. چند نفر از دبیران اجرایی بخشهای مختلف این رویداد نیز در مورد بخشهای مختلف توضیحاتی به خبرنگاران ارائه دادند.
یازدهمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران؛ دیماه سالجاری، همزمان با روز نمایشنامهنویس (پنجم دیماه؛ روز تولد استاد بهرام بیضایی و روز درگذشت استاد اکبر رادی) برگزار خواهد شد.