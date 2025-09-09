«روماک» در ژانر کودک و نوجوان کلید خورد

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، با صدور پروانه ساخت، فیلم سینمایی «روماک» به نویسندگی رحیم ناظریان، کارگردانی بهمن گودرزی و تهیه‌کنندگی محمد کمالی‌پور کلید خورد.

بهمن گودرزی که پیش از این آثار متعددی در ژانر کمدی ساخته است، برای نخستین بار فیلمی در ژانر کودک و نوجوان را کارگردانی می‌کند.

محمد کمالی‌پور نیز که پیش از این تهیه‌کننده آثار اجتماعی همچون «خاتی»، «برهوت» و فیلم عاشقانه «هفت بهارنارنج» و همچنین فیلم‌های کمدی «شرط اول» و «کوکتل مولوتف» بوده، این بار تهیه‌کنندگی اثری متفاوت در ژانر کودک و نوجوان را بر عهده گرفته است.

در خلاصه داستان «روماک» که در ژانر کودک و نوجوان ساخته می‌شود و قصه‌ای کودکانه در دهه‌ ۵۰ را روایت می‌کند، آمده است: در روزگاری دور و در چراگاهی سبز «روماک» و «بارانک» از دو دنیای متفاوت گرفتار کینه، حسادت و رقابت می‌شوند و در انتها به رفاقتی می‌رسند که ماحصل آن عشق و محبتی زلال و کودکانه است. «حنا» بزغاله دست‌آموز بانی این روابط و حوادث است.

امیررضا جوکار و لیا رامین‌فر دو بازیگر کودک نقش‌های اصلی این قصه هستند.

عوامل و بازیگران دیگر این فیلم که از چهره‌های شناخته‌شده سینما هستند، متعاقبا معرفی خواهند شد.

عکس از سمیرا بختیاری است.

