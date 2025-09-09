به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، مسجد تاریخی قلعه‌جوق سراب امروز با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت رسمی افتتاح شد.

این مسجد که در تاریخ ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۲۵۸ در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی و تاریخی به ثبت رسیده است، پس از مرمت و احیای دقیق، با توجه ویژه بر معماری چوبی آن، مجددا در دسترس عموم قرار گرفت.

عملیات مرمتی این اثر از سال ۱۴۰۳ آغاز شد و شامل اجرای نمای کامل آجری در چهار طرف مسجد، مرمت محراب و سردر، اندود کامل گچ داخلی، تجهیز وضوخانه در آبدارخانه و نصب تأسیسات مکانیکال و الکتریکال بوده است.

با بهره‌برداری از این مسجد، شهرستان سراب به یکی از مقاصد مهم گردشگری فرهنگی استان تبدیل شده و زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی بیش از پیش فراهم شده است.

