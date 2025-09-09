به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، مهلت ارسال آثار به چهارمین دوره جایزه «چراغ حقیقت» که توسط انجمن روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار می شود، تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید شد.

روزنامه‌نگاران و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت انجمن به نشانی www.tpja.ir/festival نسبت به ثبت‌نام و بارگذاری آثار خود اقدام کنند. آثار باید در بازه زمانی ۱۷ مرداد ۱۴۰۳ تا ۱۷ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شده باشند.

قادر باستانی، دبیر چهارمین دوره جشنواره «چراغ حقیقت»، درباره رشته‌های این دوره گفت: چهارمین دوره جایزه شامل گزارش خبری و غیرخبری مکتوب، مصاحبه و میزگرد مکتوب، یادداشت روز، گزارش ویدئویی خبری و غیرخبری، تک‌عکس خبری، طرح و کاریکاتور، طراحی جلد و اینفوگرافیک است.

به گفته وی، همچنین سه بخش ویژه نیز در نظر گرفته شده که شامل جنگ ۱۲ روزه، روزنامه‌نگاری تحقیقی و راستی‌آزمایی اخبار می‌شود.

باستانی همچنین اعلام کرد: در بخش‌های ویژه، شرکت‌کنندگان می‌توانند حداکثر چهار اثر شامل گزارش، گفت‌وگو، یادداشت یا مقاله تحلیلی ارائه دهند. در سایر بخش‌ها، هر روزنامه‌نگار مجاز است در دو بخش و با یک اثر در هر بخش شرکت کند.

جایزه «چراغ حقیقت» به همت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران برگزار می‌شود. دبیری دوره اول را مجید صیادی، دورهای دوم و سوم را امین شول سیرجانی و دوره چهارم را قادر باستانی برعهده داشته و دارند. دبیر هر دوره به انتخاب هیات مدیره انجمن برگزیده می‌شوند.

هویت بصری دو دوره اخیر جایزه را مهشید محمدی‌مرام برعهده داشته است.

انتهای پیام/