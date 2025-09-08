نخستین شماره دوفصلنامه علمی «امت و تمدن» منتشر شد

به گزارش ایلنا، نخستین شماره دوفصلنامه علمی امت و تمدن، به صاحب امتیازی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیه‌السلام)، مدیرمسئولی و سردبیری احمد کوثری منتشر و به عرصه نشر وارد شد. این نشریه، با تمرکز بر گفتمان تمدن نوین اسلامی، بستری برای همکاری و تولید سرمایه‌های علمی مشترک میان علمای شیعه و اهل سنت فراهم کرده است.

نخستین شماره دوفصلنامه امت و تمدن ویژه بهار و تابستان 1404 با هدف پاسخگویی به چالش‌های پیچیده تمدنی جهان اسلام و احیای رسالت تاریخی عالمان ایرانی در این عرصه منتشر شده است.

در مقدمه این دوفصلنامه، بر رسالت خطیر عالمان امت اسلامی در مواجهه با رویارویی تمدنی غرب تأکید شده است. پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (علیه‌السلام) معتقد است که بازیابی نقش اثرگذار و تاریخی ایران در تمدن اسلامی، گامی بزرگ است که ابتدا بر دوش عالمان شیعه و اهل سنت ایرانی است و در گام بعدی باید به مشارکت تمامی عالم اسلامی ختم شود.

دوفصلنامه امت و تمدن با تلاش مشترک علمای شیعه و اهل سنت ایرانی، به دنبال ایجاد سرمایه علمی مشترکی است که بتواند افق تمدن نوین اسلامی را در برابر جهان بگشاید.

آنچه در این شماره می‌خوانید:

بررسی احادیث آخرالزمانی فلسطین از نگاه اهل‌سنت (علی ماهی‌گیر)

مبانی فقهی حرمت استفاده از کالاهای صهیونیستی از منظر شیعه و اهل‌سنت (ایوب شافعی‌پور)

جایگاه اهل‌بیت (ع) در اندیشه و اشعار مولوی کُرد (فرشاد مرادی)

مکاتبات علمای امامیه با پاپ واتیکان در دفاع از فلسطین (دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی)

ترور و جنگ یهودیان با پیامبران با تأکید بر سوره حشر (محمد حاجی علی کنگانی و همکاران)

بررسی نقش جابربن یزید جعفی در تقریب مذاهب (وحید خورشید)

