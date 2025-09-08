به گزارش ایلنا، فیلم‌کنسرت بزرگ ارباب حلقه‌ها در ایران برگزار می‌شود.

در این کنسرت با حضور ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال تعدادی از موسیقی‌های خاطره‌انگیز سه‌گانه ارباب حلقه‌ها از ساخته‌های هاوارد شور آهنگساز کانادایی برای حاضران نواخته می‌شود.

فیلم‌کنسرت بزرگ ارباب حلقه‌ها، یکشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ در دو سانس ۱۹:۱۵.۲۲:۱۵ در اسپیناس پالاس تهران برگزار خواهد شد.

بلیت‌های این کنسرت به‌طور اختصاصی در آدرس (https://lord.fidibo.com/) از امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۸، آغاز می‌شود.

رهبر ارکستر: سینا خیرآبادی، تهیه‌کننده: وحید خالقی، مدیر هنری: سینا صالحی، کارگردان و مدیر پروژه: علی مقدم همراه با ۱۵۰ نوازنده و گروه کرال گروه کنسرت را تشکیل می‌دهند.

در این کنسرت به طور همزمان خاطره‌انگیزترین لحظات سه‌گانه ارباب حلقه‌ها به نمایش گذاشته می‌شود. همچنین سعی شده با هماهنگی دقیق صدا و تصویر، تجربه شنیداری-دیداری متفاوت و باکیفیتی برای مخاطبان رقم بخورد.

در خرداد و شهریور ۱۴۰۴ برای اولین بار در ایران فیلم-کنسرت ویژه موسیقی فیلم‌های هری پاتر توسط فیدیبو طی ۵ شب و ۱۰ سانس برگزار شد.

