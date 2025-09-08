سفر وزیر میراثفرهنگی به آذربایجانشرقی/ آغاز افتتاح پروژههای ملی گردشگری و فرهنگی در کلیبر و سراب
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، صبح امروز دوشنبه ۱۷ شهریورماه با استقبال رسمی مسئولان استانی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی وارد تبریز شد تا در جریان سفری دو روزه، ضمن افتتاح پروژههای شاخص گردشگری و فرهنگی، ظرفیتهای سرمایهگذاری آذربایجانشرقی را بررسی و راهبردهای توسعهای این حوزه را تبیین کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سفر دو روزه سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به آذربایجانشرقی، صبح امروز با ورود وی به تبریز و استقبال مرتضی محمدزاده، معاون سیاسی و اجتماعی و ظفر محمدزاده، معاون عمرانی استاندار، به همراه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آغاز شد.
این سفر با محوریت «تقویت زیرساختهای فرهنگی و گردشگری، جذب سرمایهگذاریهای نوین و توسعه پایدار منطقهای» برنامهریزی شده است.
وزیر میراثفرهنگی در نخستین روز حضور خود در این استان، به شهرستان کلیبر عزیمت خواهد کرد و با بازدید از منطقه نمونه گردشگری «قلعهدرهسی» و چند هتل در حال احداث، روند پیشرفت پروژههای سرمایهگذاری را از نزدیک ارزیابی میکند. همچنین در ادامه، «موزه مردمشناسی کلیبر» با حضور رسمی وی به بهرهبرداری خواهد رسید؛ موزهای که میتواند بهعنوان یکی از کانونهای مهم معرفی هویت تاریخی و فرهنگی این خطه عمل کند.
برنامههای روز دوم سفر صالحیامیری نیز شامل افتتاح چند پروژه ملی در سراب و نشستهای تخصصی با فعالان اقتصادی، گردشگری و فرهنگی خواهد بود؛ نشستهایی که انتظار میرود به تبیین راهکارهای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی در حوزه گردشگری و تقویت جایگاه آذربایجانشرقی در نقشه راه توسعه ملی منجر شود.
صالحیامیری با تأکید بر نگاه راهبردی دولت به حوزه میراثفرهنگی و گردشگری، این سفر را نقطه عطفی در همافزایی ظرفیتهای بومی با سیاستهای کلان توسعهای کشور دانسته و آن را مقدمهای برای ارتقای نقش آذربایجانشرقی بهعنوان یکی از قطبهای گردشگری و فرهنگی ایران عنوان کرده است.