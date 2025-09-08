پنجشنبه بیستم شهریورماه روی آنتن شبکه چهار سیما میرود؛
بَرفراز چکاد عدل؛ فیلمی درباره سید حسین صفایی
بَرفراز چکاد عدل، سومین فیلم از فصل سوم مجموعه مستند «آئینه عمر»، روایتی است از زندگی و اندیشههای سید حسین صفایی، استاد برجستهِ حقوق دانشگاه تهران که پنجشنبه بیستم شهریورماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۹:۰۰ از آنتن شبکه چهار سیما پخش میشود.
به گزارش ایلنا، رضا عباسی کارگردان این فیلم گفت: از همان ابتدای آشنایی با آثار و شخصیت دکتر صفایی، برایم روشن بود که با فردی صرفاً دانشگاهی و صاحب کرسی حقوق مواجه نیستیم، بلکه با اندیشمندی روبهرو هستیم که علم را با اخلاق و دانش حقوق را با دغدغههای انسانی درهم آمیخته است. همین امر انگیزه اصلی ما شد تا مستندی درباره ایشان ساخته شود.
وی افزود: دکتر صفایی نه تنها استاد ممتاز حقوق در دانشگاه تهران، بلکه از نسلی از استاداناند که هرگز به تدریس صرف اکتفا نکردهاند. ایشان با آثار قلمی و پژوهشهای خود، بنیانهای تازهای را در حوزه حقوق مدنی و خانواده بنا نهادند. بسیاری از حقوقدانان امروز ایران شاگردان مستقیم یا غیرمستقیم اویند و این نشاندهنده عمق تأثیرگذاری ایشان در فضای علمی کشور است.
عباسی ادامه داد: برای من و گروه سازنده، روایت زندگی استاد صفایی فرصتی بود برای بازخوانی اندیشههای مردی که عدالت را نه یک واژه خشک حقوقی، بلکه غایتی انسانی و اخلاقی میدانست. همین نگاه بود که مستند را از یک روایت خطی و ساده فراتر برد و به اثری تأملبرانگیز تبدیل کرد.
وی با اشاره به دشواریهای تحقیق درباره زندگی استاد صفایی گفت: یکی از چالشهای ما این بود که ایشان انسانی بسیار متواضعاند و کمتر مایلاند از خود سخن بگویند. بنابراین ناچار شدیم به سراغ شاگردان، همکاران و نزدیکان ایشان هم برویم تا ابعاد شخصیت علمی و انسانیشان بهتر روشن شود. در خلال این گفتوگوها به این نتیجه رسیدیم که دکتر صفایی در کنار مقام علمی، الگویی کمنظیر در فروتنی و خدمتگزاری به دانشجویان نیز هستند.
عباسی افزود: در پژوهشهای میدانی بهوضوح دیدیم که دکتر صفایی در آثار خود همواره بر پیوند میان دانش حقوق و نیازهای واقعی جامعه تأکید کرده و معتقد است که «حقوق» زمانی معنا پیدا میکند که در خدمت عدالت اجتماعی قرار گیرد؛ این اندیشهای است که در جایجای زندگی و آثارش به چشم میخورد.
وی خاطرنشان کرد: ساخت مستند «بَرفراز چکاد عدل» برای من تجربهای آموزنده بود. ما تلاش کردیم تصویری صادقانه از زندگی علمی و انسانی این استاد بزرگ ارائه دهیم، تا نسل جوان حقوقدانان کشور بدانند که مسیر تعالی علمی جدای از اخلاق و عدالتجویی نیست.
کارگردان این مستند در پایان گفت: امیدوارم تماشای این فیلم نه تنها یادآور جایگاه ارزشمند دکتر صفایی در عرصه علم حقوق در ایران باشد، بلکه الهامبخش استادان، دانشجویان و علاقهمندان به علوم انسانی گردد. چراکه چنین چهرههایی نشان میدهند که علم بدون ارزشهای انسانی ابتر است و عدالت بدون دانش حقوقی راه به جایی نمیبرد. دکتر صفایی نمونهای کمنظیر از این پیوند میان دانش و اخلاق است و همین امر ایشان را در حافظه علمی و فرهنگی ایران ماندگار کرده است.
گفتنی است فصل سوم مجموعه «آئینه عمر» به تهیهکنندگی صدرا صدوقی و کارگردانی رضا عباسی، کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است که در قالب آن زندگی، سلوک علمی و فرهنگی و میراث پژوهشی بیست و شش چهره نامدار حوزه علوم انسانی، فرهنگ و هنر ایران به تصویر کشیده میشود.
مجموعه مستند «آئینه عمر» پنجشنبهها ساعت ۱۹:۰۰ پخش میشود و تکرار آن جمعهها حوالی ساعت ۱۲:۳۰ از قاب شبکه چهار سیما پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.