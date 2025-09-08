به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، مستند «جمعه سیاه» به کارگردانی مهدی امینی امروز ساعت ۱۵:۳۰ امروز از شبکه تهران به روی آنتن می‌رود.

این مستند روایت راهپیمایی خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در تهران است که به «جمعه سیاه» شهرت یافت. در این روز، دستور تیراندازی مستقیم محمدرضا شاه به مردم،در میدان ژاله تهران جان بسیاری از جوانان انقلابی را گرفت و اعتراضات را شعله‌ورتر کرد؛ سپس نام این میدان به میدان شهدا تغییر پیدا کرد؛ رخدادی که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن انجامید.

«جمعه سیاه» کاری از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

انتهای پیام/