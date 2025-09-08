خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«جمعه سیاه» به روی آنتن شبکه تهران می‌رود

«جمعه سیاه» به روی آنتن شبکه تهران می‌رود
کد خبر : 1683560
لینک کوتاه کپی شد.

مستند «جمعه سیاه» به کارگردانی مهدی امینی به مناسبت کشتار خونین ۱۷ شهریور از قاب شبکه تهران به روی آنتن می‌رود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، مستند «جمعه سیاه» به کارگردانی مهدی امینی امروز ساعت ۱۵:۳۰ امروز از شبکه تهران به روی آنتن می‌رود.

این مستند روایت راهپیمایی خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ در تهران است که به «جمعه سیاه» شهرت یافت. در این روز، دستور تیراندازی مستقیم محمدرضا شاه به مردم،در میدان ژاله تهران جان بسیاری از جوانان انقلابی را گرفت و اعتراضات را شعله‌ورتر کرد؛ سپس نام این میدان به میدان شهدا تغییر پیدا کرد؛ رخدادی که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن انجامید.

«جمعه سیاه» کاری از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی