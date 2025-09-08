به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، «ممنونم دکتر فارسی» درباره دختری به نام مینوست که با کمک روانشناس خود به ثبات شخصیت می‌رسد. این فیلم از دوم تا ششم آبان ماه در جشنواره انیمیشن «بوچیون» در کره جنوبی روی پرده می‌رود.

در این جشنواره ۱۳۰ فیلم در بخش‌های مختلف انیمیشن بلند بین المللی، انیمیشن کوتاه بین‌المللی، بخش انیمیشن کوتاه کره‌ای، فیلم‌های دانشجویی، فیلم‌های تلویزیونی و تجاری به نمایش در می‌آیند. «ممنونم دکتر فارسی» در بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره فیلم شهر کبک هم نمایش دارد. این جشنواره از ۱۹ تا ۲۳ شهریورماه برگزار می‌شود.

انیمیشن کوتاه «ممنونم دکتر فارسی» در بخش مسابقه بیست و یکمین جشنواره «انیم آرته» در ریودوژانیروی برزیل نمایش داده می‌شود. تمرکز انیم‌آرته (AnimArte) بر فیلم‌های انیمیشن ساخته شده توسط کودکان و نوجوانان و فیلم‌هایی است که برای کودکان و نوجوانان ساخته شده‌اند. این جشنواره از ۲۰ تا ۲۴ نوامبر ۲۰۲۵/ (۲۹ آبان تا ۳ آذر) برگزار می‌شود.

سمانه شجاعی پیش از «ممنونم دکتر فارسی» انیمیشن‌های «اکتسابات انتسابی» و «جسم خاکستری» را در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید کرده و «ممنونم دکتر فارسی» سومین همکاری او با مرکز است.

