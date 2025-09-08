خبرگزاری کار ایران
آغاز اکران آنلاین فیلم «برکه خاموش» درهنرو تجربه و پلتفرم «هاشور»
اکران آنلاین فیلم سینمایی «برکه خاموش» به کارگردانی بهادر زمانی و تهیه کنندگی محمدرضا نجاتیان و فریبا سادات خلیلی از چهارشنبه ۱۹ شهریورماه در گروه سینمایی هنرو تجربه و از طریق پلتفرم هاشور آغاز می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم سینمایی «برکه خاموش» که پیش از این در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شده بود و توانست در پخش بین الملل نیز جوایزی را از آن خود کند، این هفته در پلتفرم هاشور اکران آنلاین خواهد شد.

این فیلم به نویسندگی و کارگردانی بهادر زمانی و تهیه کنندگی محمدرضا نجاتیان و فریبا سادات خلیلی روایتگر مصائب زندگی دختر جوانی به نام برکه است که علاقه بسیاری به نوازندگی دارد. با ورود او به جهان موسیقی، زندگی اش دستخوش اتفاقات غیر منتظره‌ای می‌شود و…

در فیلم سینمایی «برکه خاموش» بازیگرانی چون فرانه کریمیانفر، یاور احمدیفر، امیر زمستانی، ساغر عزیزی، کامبیز بنان و با حضور افتخاری مریم بوبانی و جواد یحیوی به ایفای نقش پرداخته اند.

علاقه‌مندان می‌توانند این فیلم را در صفحه هنر و تجربه در پلتفرم هاشور تماشا کنند.

برخی از عوامل این فیلم عبارتند از: مجری طرح: پویا نوری، مدیر فیلمبرداری: مهدی افشار، دستیار اول فیلمبردار: احمد کاوسی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: فرزین فتحی، دستیار دوم کارگردان: مهدی مقدم، منشی صحنه: شقایق صادق، مدیر صدابرداری: حمید زیباکلام، طراح گریم: مریم سلیقه، طراح صحنه و لباس: محمدرضا امین‌زاده، موسیقی: بابک پورعابدینی تدوین: بهادر زمانی، نیکا عسگری و رضا دقاق، طراحی و ترکیب صدا: ندا محسنی، اصلاح رنگ و نور: حسن نجفی، بازیگردان: حمیدرضا خلیلی، مدیر تولید: اصغر بازگشا، مدیر تدارکات: محمود جعفری، مدیر امور مالی: سید محمدرضا حسینی، عکاس: حسین عصار، طراح پوستر: امیرحسین بوریان.

