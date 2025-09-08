«کوسه» از ۲۶ شهریور به سینماها میآید
فیلم سینمایی «کوسه» ساخته علی عطشانی از چهارشنبه ۲۶ شهریور در سینماهای سراسر کشور اکران میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانهای بیتافیلم، فیلم سینمایی «کوسه» به کارگردانی علی عطشانی و تهیهکنندگی علی عطشانی و سید محمد احمدی که پس از گذشت چهار سال از زمان ساخت، موفق به اخذ پروانه نمایش شده است، از چهارشنبه ۲۶ شهریورماه روی پرده سینماهای سراسر کشور خواهد رفت.
پوستر اصلی این فیلم با طراحی شایان شفابخش در آستانه اکران رونمایی شد.
پخش داخلی این فیلم را موسسه فیلمیران بر عهده دارد.
فیلمبرداری «کوسه» در ایران و ترکیه انجام شده است و مهدی هاشمی، مهران احمدی، سیما تیرانداز، بهناز جعفری، ریحانه پارسا، محمدجواد جعفرپور، مهران رجبی، بهراد خرازی، مهسا کامیابی، مجید مهین دوست، احمدرضا موسوی، آن ماری سلامه از لبنان و آسیا تاشکین از ترکیه با حضور پژمان جمشیدی مجموعه بازیگران این فیلم کمدی هستند.
عوامل اصلی این فیلم عبارتند از: کارگردان: علی عطشانی، تهیهکننده: علی عطشانی و سید محمد احمدی، مجری طرح: سعید پاکستانی، بیتا فیلم تهران، مدیر پروژه: پیمان جلالی، تهیهکننده اجرایی: مرتضی رحیمی، نویسنده: پیمان عباسی، مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، طراح صحنه و لباس: مجید علیاسلام، صدابردار: محمد شاهوردی، طراحی و ترکیب صدا: نادر بادامچی، طراح چهرهپردازی: امید گلزاده، چهرهپرداز: فرزانه زردشت، دستیار کارگردان و برنامهریز: وحید مهیندوست، جانشین تهیهکننده: مرتضی نوربخش، موسیقی: پوریا حیدری، اصلاح رنگ: فربد جلالی، پشتیبانی فنی: حیدر احسانی، مدیر تولید: سعید دلاوری، دستیار اول فیلمبردار: مهدی حسینی، مدیر تبلیغات: سید محمدصادق لواسانی، عکاس و کارگردان فیلم پشت صحنه: زندهیاد بابک برزویه، طراح پوستر: شایان شفابخش، هماهنگی تولید ترکیه: آرتین امینی پویا و شاهین وفا، مشاور رسانهای و مدیر روابط عمومی بیتافیلم: مریم قربانینیا، پخش ایران: فیلمیران، پخش بینالملل: امریکن برایتلایت فیلم پروداکشنز.