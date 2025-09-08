به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان کاوه دبیر اولین رویداد پیچینگ آی فیلم در ابتدای این نشست اظهار کرد: بر اساس سند تحول سازمان صداوسیما یکی از وظایف ما عدالت‌گستری در عرصه توزیع آثار و امور رسانه‌ای است. در حوزه صنایع وقتی قرار است محصولی جدید تولید شود، صاحب ایده آن محصول را تولید می‌کند، در جمع ارائه می‌کند و پس از آنکه به تأیید رسید، برای تولید بیشتر جذب سرمایه می‌کند اما در صنایع خلاق که محصول یکتا است چنین امکانی وجود ندارد. بعضی وقتها پیش می‌آید اعتراضاتی می‌شود که فردی معتقد است نتوانسته اثرش را خوب ارائه دهد و شبهه‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید و بر همین اساس برای رفع این مسئله یک شیوه مشخص چارچوب‌داری برای ارائه ایده به وجود آمده است.

کاوه خاطرنشان کرد: به طور مرسوم برای جذب سرمایه‌گذار در رویداد پیچینگ یک مدت زمان ۷دقیقه‌ای با یک امکان ارائه فراهم می‌شود و از طرف مستمع هم باید افرادی که تمایل به سفارش محصولات دارند باید روبروی ارائه‌کننده ایده بایستند.

وی با اشاره به اینکه باید برای کلمه پیچینگ ترجمه فارسی مناسبی پیدا کرد، گفت: باید یک جایی پیچ کردن آموزش داده شود و افرادی که می‌توانند حمایت کنند هم حضور داشته باشند. خیلی وقتها برخی افراد در توزیع می‌توانند نقش‌آفرینی کنند و در چنین رویدادی به طور کل چند شریک می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند. پیچینگ برای محصول حرفه‌ای انجام می‌شود و برگزارکننده باید افراد با رزومه را بپذیرد و افراد باید اثبات کنند که توانایی ساخت فیلم را دارند. هر کسی که شرایط لازم را دارد می‌تواند در این رویداد شرکت کند.

کاوه تأکید کرد: ایده پیچینگ در شورای مدیران آی‌فیلم مطرح شد تا ما در این شبکه تجربه پیچینگ را انجام دهیم و امکان ارتباط با افراد حرفه‌ای را فراهم کنیم. آی‌فیلم چهار کانال است، که یکی از آن‌ها با زبان فارسی و گویش دری، دیگری با زبان انگلیسی و شبکه‌ای دیگر به زبان عربی پخش می‌شود که نشان می‌دهد این شبکه گستره مخاطبان بسیاری دارد. در آی‌فیلم عربی مخاطب بسیاری داریم، در آی‌فیلم انگلیسی نیز در آفریقای مرکزی، هند و... مخاطبان بسیاری داریم.

وی افزود: از اول مهرماه سایت در دسترس قرار می‌گیرد تا افرادی که سابقه لازم را دارند طرح‌هایشان را ثبت کنند و در فرایندی نود روزه سعی میشود آموزش‌های لازم داده شود تا افراد بدانند پیچینگ چیست و چگونه انجام می‌شود. پس از گذراندن آموزشها تیم برگزارکننده مستمعین را فراهم کند. در جشنواره صبح پیچینگ برگزار می‌شود. تمام شبکه‌های معاونت برون‌مرزی هم پای کار هستند، سازمان صداوسیما و معاونت محترم سیما را برای حضور در این جشن دعوت می‌کنم و بخش خصوصی هم می‌تواند حضور داشته باشد.

دبیر اولین رویداد پیچینگ آی‌فیلم خاطرنشان کرد: در دوره‌های بعد انشاالله یک پیچ معکوس هم خواهیم داشت و سرمایه‌گذارها می‌آیند و اعلام می‌کنند در چه زمینه‌هایی آماده تولید هستند. هفته وحدت سال آینده یک جشن برگزار می‌شود و به برگزیدگان هم جایزه خواهیم داد.

کاوه تصریح کرد: تنها فیلتر ما تایید حرفه‌ای بودن فرد است، هیچ جایی هیچ فیلتری برای طرح نداریم و فقط هر چیزی که مغایر قانون اساسی باشد را نمی‌توانیم، بپذیریم اما غیر از آن اعمال سلیقه‌ای نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه تضمین پخش آثار تولید شده خواست مستمع است، گفت: آی فیلم یک شبکه بازپخش سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی است. در کنار آی‌فیلم اداره تولیدات نمایشی معاونت برون‌مرزی است که بایستی به جهت جذب مخاطب خارجی و داخلی تولیداتی داشته باشد. ما نه ذائقه نه سلیقه و نه محتوایی به این رویداد اضافه نمی‌کنیم. شبکه آی‌فیلم فقط برگزارکننده و یکی از مستمعین است.

کاوه با اشاره به اینکه نهادهایی مثل انجمن سینمای جوان می‌توانند به عنوان مستمع یا ارائه‌دهنده در این پیچینگ حضور داشته باشند، تأکید کرد که این رویداد از گفتمان‌سازی در حوزه تولید آثار کوتاه حمایت می‌کند. وی در ادامه گفت: سالهاست که از روز تاسیس آی‌فیلم در این شبکه برنامه سینمای کوتاه داریم و آی‌فیلم حضور بسیار فعالی در این بحث دارد و شروع این ایده از این برنامه به ذهنمان خطور پیدا کرد که خودمان عاملی جدی‌ در ایجاد این فضا باشیم.

دبیر این رویداد با تأکید بر اینکه گستره فراخوان پیچینگ آی‌فیلم به گستره آی‌فیلم است، گفت: این فراخوان به وسعت این سه زبان و یک گویش است که فراخوان ما هم به چهار رسم‌الخط منتشر می‌شود و تقریبا همه جای دنیا به یکی از این چهار زبان می‌توانند فهم کنند. از امکان دیگر شبکه‌های معاونت برون‌مرزی هم استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: رویداد پیچینگ هیچ تولیدی انجام نمی‌دهد و فقط سکو ایجاد می‌کند. پیچینگ‌های موضوعی نیز در دنیا وجود دارد اما ما هیچ قید محتوایی به عنوان برگزارکننده نداریم و فقط همه چیز باید ذیل قوانین جمهوری اسلامی باشد. در رویداد پیچینگ آی فیلم هیچ محدودیت محتوایی نداریم. چشم‌انداز ما ورود این افراد به دنیای فیلم و سریال سازی است. بحث ما تولید حرفه‌ای است و ما به شناسایی این افراد کمک می‌کنیم.

کاوه در پایان درباره نحوه برگزاری پیچینگ فیلم کوتاه آی فیلم، تأکید کرد: تمایل بنده این است که این رویداد حضوری باشد ولی بسته به طرح‌ها درباره برگزاری آنلاین تصمیم‌گیری می‌شود اما آموزش‌ها به صورت آنلاین خواهد بود.

