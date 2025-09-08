استعدادیابی در جشنواره موسیقی جوان نیاز به حمایت دارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، رضا پرویززاده، ضمن اشاره به ابعاد و گستردگی این گفت: هر رویدادی بخصوص با این عظمت حتما تاثیراتی دارد؛ ممکن است این تاثیرات مثبت یا منفی باشند و جشنواره ملی موسیقی جوان در کل مفید بوده است.

این استاد موسیقی لرستان در ادامه افزود: مهمترین تاثیر این جشنواره تشویق طیف وسیعی از نوازندگان در حال آموزش است که در سطوح مختلف در حال یادگیری موسیقی هستند. این افراد به یادگیری بیشتر تشویق می‌شوند و به خصوص سراغ مطالبی می‌روند که امروز نیازشان بیشتر احساس می‌شود.

پرویززاده درباره این مطالب گفت: به‌عنوان نمونه در موسیقی دستگاهی به سراغ مبانی موسیقی ایرانی می‌روند که مهمترین آن‌ها ردیف است و در موسیقی اقوام به منابع قدیمی‌تر و معتبرتر هر موسیقی رجوع می‌کنند که این اتفاقی ارزشمند است.

این نوازنده کمانچه، ضمن اشاره به اینکه دانستن نقاط ضعف و ایرادهای هر اجرا می‌تواند به افراد در رشد و تقویت کارشان و ارتقای حضورشان روی صحنه کمک کند، تشریح کرد: معمولا شرکت‌کنندگان متوجه نمی‌شوند در چه مواردی ضعف داشته یا چه نکاتی سبب شده که امتیاز از دست بدهند. تا جایی که من اطلاع دارم برای این مورد ساز و کار رسمی در نظر گرفته نشده و معمولا برخی شرکت کنندگان به دلیل ارتباط یا آشنایی با داوران شاید این سوال را مطرح کنند و متوجه دلایل کاهش امتیازها شوند.

پرویززاده معتقد است کاری که داوران جشنواره انجام می‌دهند در واقع انتخاب افراد مستعد است و این به معنی استعدادیابی نیست. وی در این باره توضیح داد: زمانی می‌شود گفت جشنواره استعدادیابی می‌کند که بتواند روی مسیر حرفه‌ای افراد برگزیده تاثیر بگذارد یا برنامه‌ای برای آن‌ها داشته باشد.

وی اضافه کرد: چند دوره قبل، این امکان برای برگزیدگان بخش دستگاهی فراهم شده بود که بتوانند آلبوم منتشر کنند و من خاطرم هست که ناظر ضبط این اجراها بودم. همچنین فرصتی در اختیار برگزیدگان قرار گرفت که در برخی جشنواره‌های موسیقی اجرا داشتند باشند و این معنی واقعی استعدادیابی است؛ اما تا جایی که من اطلاع دارم این حمایت‌ها در سال‌های بعد اتفاق نیفتاد و افراد مستعد فرصت فعالیت حرفه‌ای به دست نیاوردند.

پرویززاده همچنین عنوان کرد: جشنواره ملی موسیقی جوان چنانچه در حد یک مسابقه هم باشد و استعدادیابی به معنی واقعی انجام ندهد، باز هم ارزشمند است.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که برگزارکنندگان جشنواره باز هم شرایط حمایت از برگزیدگان را داشته باشند و دست‌اندرکاران بتوانند برنامه‌هایی ترتیب بدهند که این افراد در مسیر حرفه‌ای گام برداند.

پرویززاده در پایان تاکید کرد: جشنواره می‌تواند صرفا یک مسابقه باشد و اهداف خودش را داشته باشد اما چنانچه مسیر فعالیت حرفه‌ای را برای برگزیدگانش هموار کند، موثرتر خواهد بود و برای شرکت کنندگان هم جذابیت بیشتری خواهد داشت.

هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان تا ۲۶ شهریورماه در تالار رودکی برگزار خواهد بود و علاقمندان می‌توانند این اجراها را از طریق آدرس‌های زیر دنبال کنند.

