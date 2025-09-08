به‌گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، محمدعلی طالبی استاندار کرمان در بیستمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که صبح دوشنبه ۱۷ شهریور با حضور سیدرضا صالحی‌امیری و اعضای شورا در سالن فجر این وزارتخانه برگزار شد، با تأکید بر تدوین رویکردی نوین در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: برای سال آینده شعار لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ را برگزیدیم؛ شعاری که مأموریت اصلی آن جلب توجه ایران و جهان به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گردشگری کرمان است. بر این اساس، برنامه‌ریزی‌های دقیق و پروژه‌های متوازن در حوزه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و بازاریابی گردشگری در دستور کار قرار دارد.

طالبی با قدردانی از ابتکار برگزاری شورای راهبردی توسط صالحی‌امیری، این سازوکار را الگویی بی‌سابقه در تصمیم‌سازی کلان گردشگری کشور دانست و افزود: کرمان بزرگ‌ترین استان ایران از نظر جغرافیایی و یکی از کهن‌ترین خاستگاه‌های تمدنی جهان است؛ استانی که بیشترین آثار ثبت جهانی کشور را در خود جای داده و به پشتوانه این پیشینه و تنوع اقلیمی و جغرافیایی، می‌تواند به مقصدی ممتاز در گردشگری داخلی و بین‌المللی بدل شود.

وی با اشاره به مزیت‌های زیرساختی استان تصریح کرد: وجود پنج فرودگاه فعال، شبکه گسترده ریلی، جاده‌های ارتباطی، مناطق ویژه اقتصادی و بیش از ۴۰ رشته ثبت‌شده صنایع‌دستی، کرمان را به استانی استراتژیک در عرصه گردشگری تبدیل کرده است. با اتکا به این ظرفیت‌ها هدف‌گذاری ما تبدیل کرمان به قطب برتر گردشگری ایران است.

استاندار کرمان اقدامات زیرساختی در حال اجرا را چنین برشمرد: راه‌اندازی یک ایرلاین جدید، بهسازی فرودگاه بم، توسعه شبکه ریلی، بازسازی جاده‌های مواصلاتی و ارتقای امکانات حمل‌ونقل از مهم‌ترین پروژه‌هایی است که با هدف افزایش دسترسی گردشگران و ارتقای کیفیت سفر به کرمان دنبال می‌کنیم.

طالبی همچنین از طرح ایجاد منطقه ویژه گردشگری و زیارتی «ملک سلیمان» در جوار مرقد سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی خبر داد و گفت: وجود آثار تاریخی و فرهنگی ارزشمند در این محدوده، فرصتی کم‌نظیر برای توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی در استان فراهم کرده است. این طرح می‌تواند به یکی از محورهای رونق گردشگری کرمان در سطح ملی و بین‌المللی تبدیل شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معادن استان خاطرنشان کرد: کرمان علاوه بر گردشگری فرهنگی و زیارتی، می‌تواند پیشگام گردشگری معدنی در کشور باشد. تونل‌های معادن زغال‌سنگ، معادن فولاد و سنگ از ظرفیت‌های مهمی هستند که با برنامه‌ریزی اصولی می‌توانند به مقاصد جذاب گردشگری صنعتی و معدنی بدل شوند.

