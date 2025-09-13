نوازنده پیشکسوت کمانچه لرستان مطرح کرد؛
دست «جشنواره ملی موسیقی جوان» خالی است/ تبلیغات هم کافی نیست!
هر خانه در «لرستان»؛ یک «کمانچه»!
عضو هیات داوری هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان میگوید: وقتی من به عنوان یک استاد پیشکسوت با درجه دکتری به جشنواره دعوت میشوم و برای داوری دستمزد اندکی دریافت میکنم، بدیهی است که شرکتکنندگان در جشنواره رقم مناسبی دریافت نمیکنند و حتی برگزیده شدن در جشنواره هم برای آنها ثمری ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، یکی از رویدادهای موسیقیمحور کشور که بر رده های سنی مختلف و پراهمیت اختصاص دارد، جشنواره ملی موسیقی جوان است که امسال هجدهمین دوره آن برگزار میشود. این رویداد را باید یکی از تخصصیترین جشنوارههای چند دهه اخیر برشمرد که طی سالیان به کشف استعدادهای متعددی نائل آمده است. بدون شک اگر بنا به موثر بودن باشد جشنواره موسیقی جوان از جشنواره بینالمللی فجر رویداد مهم تری است چراکه همواره تلاش داشته ردههای سنی کودک و نوجوان را با اهمیت شمارد. از سویی دیگر یکی از افتخارات این رویداد بهرهگیری از استادان معتبر سازها و موسیقیهای مختلف است.
هجدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان به دبیری حمیدرضا اردلان از ۱۱ تا ۲۶ شهریور ماه سال جاری در تالار رودکی تهران برگزار میشود. در این دوره از جشنواره ۱۶۳۳ اثر به دبیرخانه ارسال شده که ۳۵۱ اثر در بخش «موسیقی کلاسیک»، ۸۳۳ اثر در بخش «موسیقی دستگاهی، حفظ ردیف و آهنگسازی، ویولن ایرانی، پیانو ایرانی»، و ۴۴۹ اثر در بخش «موسیقی نواحی» را شامل شده است.
مرحله اول بررسی آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از ۱۵ مردادماه امسال با همکاری ۹۲ داور آغاز شد که داوریهای این مرحله تا اوائل شهریورماه ادامه یافت..
مرحله نهایی این جشنواره با رقابت راهیافتگان به مرحله پایانی در بخشهای موسیقی دستگاهی و حفظ ردیف، موسیقی نواحی، و موسیقی کلاسیک غربی برگزار خواهد شد.
فرج علیپور (نوازنده پیشکسوت کمانچه و استاد کمانچهنوازی جشنواره ملی موسیقی جوان) درباره جزییات این رویداد با ایلنا گفتگو کرد.
جشنواره موسیقی جوان بر جریان موسیقی کشور تاثیر ندارد
فرج علیپور در ابتدای صحبتهایش، مقوله تبلیغات را یکی از چالشهای جدی این جشنواره برشمرد. او گفت: جشنواره نتوانسته تاثیر چندانی بر جریان موسیقی کشور یا دستکم موسیقی لرستان داشته باشد چون به اندازه کافی تبلیغات انجام نمیشود.
علیپور افزود: در هر خانهای در لرستان یک کمانچه وجود دارد، به قدری جوانان و نوجوانان مستعد و علاقمند و با استعداد داریم که میتوانند سطح کیفی جشنواره را با حضورشان ارتقا بدهند اما بسیاری از آنها برای شرکت در جشنواره ترغیب نمیشوند.
تعداد شرکتکنندگان در سالهای اخیر کم شده!
وی با اشاره به اینکه روند حضور علاقمندان در جشنواره نزولی بوده، تصریح کرد: در سالهای اخیر تعداد شرکتکنندگان بسیار کم شده و امسال در رشتههای «سرنا»، «دهل»، «کمانچه» و «تنبک» روی هم رفته کمتر از ۲۰ نفر شرکت کردهاند.
علیپور که نشان درجه یک هنری دارد، درباره بیمیلی جوانان به شرکت در جشنواره ملی موسیقی جوان گفت: تعداد علاقمندان به موسیقی بومی و کلاسیک زیاد است، اما تبلیغات کافی نیست، افراد انگیزه ندارند و مشکلات مالی مانع از حضور برخی در آنها در جشنواره میشود.
جشنواره نمیتواند از برگزیدگان حمایت کند
این نوازنده کمانچه، با تاکید بر این نکته که در سالهای گذشته، میزان استقبال جوانان از جشنواره بیشتر بوده، تصریح کرد: متاسفانه جشنواره بودجه کافی برای حمایت از برگزیدگان ندارد. وقتی من به عنوان یک استاد پیشکسوت با درجه دکتری به جشنواره دعوت میشوم و برای داوری دستمزد اندکی دریافت میکنم، بدیهی است که شرکتکنندگان در جشنواره رقم مناسبی دریافت نمیکنند و حتی برگزیده شدن در جشنواره هم برای آنها ثمری ندارد.
توقع جوانان و نوآموزان ادوار قبل، برآورده نشده
علیپور یادآوری کرد: چند سالی بود که چند دختر نوجوان نوازنده کمانچه در جشنواره شرکت میکردند که کارشان بسیار عالی بود، اما طی یکی دو سال اخیر دیگر حتی یکی از این عزیزان در جشنواره شرکت نکرده است. احتمالا این هنرمندان جوان و نوآموزان توقعاتی از جشنواره دارند که برآورده نشده است.
جشنواه باید همه استعدادهای سراسر کشور را حمایت کند
این استاد بداههپردازی در بخش دیگری از صحبتهایش، تصریح کرد: هدف و رسالت جشنواره ملی موسیقی جوان حمایت از استعدادهای جوان است، چنین جشنوارهای باید بتواند از همه استعدادها در سراسر ایران حمایت کند.
وی در ادامه توضیح داد: خانوادههایی که امکان و توان مالی شناسایی و پرورش استعدادهای فرزندانشان را دارند، میتوانند بدون شرکت دادن آنها در جشنواره نیز مسیر موفقیت را برای فرزندان خود هموار کنند، اما استعدادهایی که در گوشه و کنار این سرزمین زندگی میکنند و دسترسی به امکانات لازم برای رشد را ندارند، در جشنواره شرکت میکنند تا مسیرشان برای رشد و موفقیت هموار شود.
فرج علیپور معتقد است جشنواره ملی موسیقی جوان در زمینه کشف استعدادهای جوان تا حد زیادی موفق بوده اما به دلیل نداشتن تبلیغات و بودجه کافی، نتوانسته به یک جشنواره موثر و جریانساز بدل شود حال آنکه قابلیت این تاثیرگذاری را دارد.
وی در پایان یادآور شد: هر هنرمندی که از این جهان رخت برمیبندد بخشی از میراث موسیقی اقوام ایرانی از دست میرود. جوانان و نوجوانان هستند که آینده موسیقی کشور را میسازند و باید مورد تشویق و حمایت قرار بگیرند.