خانه ثبت ملی شده نیشابور خیابان کشی شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، خانه باغ تاریخی و ثبت ملی شده امین اسلامی که توسط معمار باشی در اواخر دوره قاجار احداث شده بود، متعلق به «ابوالحسن امین الاسلامی» خان‌ مشهور نیشابور در دوره پهلوی اول و دوم بود که تا دو سال پیش در اختیار ورثه امین اسلامی و محل سکونت آن ها بود.

این خانه تاریخی که به دلیل ارزش های فرهنگی در اسفندماه سال ۱۳۸۰ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده بود، حالا با خیابان کشی در عرصه اثر آسیب های متعدد دیده است.

فعالین میراث فرهنگی نیشابور خبر داده اند که عبور خیابان از عرصه این بنای تاریخی و البته ثبت ملی شده، بدون توجه به مخالفت شدید اداره کل میراث فرهنگی استان خراسان رضوی توسط شهرداری نیشابور با همراهی فرماندار سابق این شهر انجام شده است.

جواد نظام دوست می گوید: سال ۱۴۰۱ شهرداری نیشابور تصمیم گرفت در توافقی با مالکین خانه تاریخی امین الاسلامی باغ ۳۲ هکتاری این اثر را تملک کند و آن را تبدیل به پارک و بوستان برای استفاده مردم کند.

باغ امین الاسلامی یکی از بزرگترین و ارزشمندترین باغات نیشابور است که خانه امین اسلامی نیز درست در وسط این باغ تاریخی احداث شده بود.

او می گوید: شهرداری نیشابور که به بهانه ساماندهی ترافیکی شهر درخواست تملک این باغ عمارت تاریخی را مطرح کرده بود، حالا با اعتراض مجدد فعالین میراث فرهنگی مواجه شده است.

ترددهای روزانه خودروهای سبک و سنگین از روبروی این اثر تاریخی و در خیابان چسبیده به این اثر تاریخی موجب شده است که شیشه های طبقه اول این بنا تخریب شوند و به گفته فعالین میراث فرهنگی، بخش هایی از بنا نیز دچار نشست شود. همچنین به دلیل عدم رسیدگی مناسب به باغ تملک شده توسط شهرداری نیشابور، برخی درختان باغ در حال خشک شدن است.

خانه باغ تاریخی و ثبت ملی شده امین اسلامی نیشابور ۳۲ هکتار وسعت دارد و خانه تاریخی امین الاسلامی نیز درست وسط این باغ تاریخی قرار گرفته است. این باغ ۱۹ اسفندماه سال ۱۳۸۰ به شماره ۴۸۰۹ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد و حالا با گذشت ۱۴ سال از ثبت ملی این اثر، عرصه خانه تاریخی امین اسلامی نیز محل تردد خودروهای سبک و سنگین شده است.

خانه امین اسلامی ۱۳۰۰ متر مربع مساحت دارد و در دو طبقه احداث شده است. این خانه تاریخی دارای یک سالن مرکزی، ۹ اتاق قرینه در هر طبقه و یک پیشخوان ستون دار است که با پلان نیم دایره به ضلع جنوبی عمارت چسبیده است.

درون باغ نیز غیر از عمارت اصلی، فضاهایی شامل اسطبل، مطبخ، انباری و محل سکونت سرایدار ساخته شده است. این عمارت توسط معمارباشی احداث شد.

اکنون با گذشت سه سال از توافق شهرداری و مالکین خانه، خبر رسیده است که گذر روزانه خودروهای سبک و سنگین از عرصه این اثر تاریخی در حال وارد ساختن آسیب های شدید به این بنای ثبت ملی شده است.

