خبرگزاری کار ایران
دیدار وزیر میراث‌فرهنگی با آیت‌الله مکارم شیرازی/ تاکید بر توسعه گردشگری مذهبی و صیانت از میراث‌فرهنگی قم

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه استاندار قم و نماینده مردم این استان در مجلس، با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی دیدار و در خصوص توسعه گردشگری مذهبی، حفاظت از آثار تاریخی و تقویت جایگاه فرهنگی قم به گفت‌وگو نشستند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت میراث‌فرهنگی، سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، به همراه اکبر بهنام‌جو، استاندار قم و حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، با حضرت آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

در این دیدار، موضوعات کلیدی مرتبط با توسعه گردشگری مذهبی و زیارتی، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و صیانت از میراث‌فرهنگی و معنوی قم مورد بررسی قرار گرفت و اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی برای ارتقای جایگاه قم در عرصه گردشگری و فرهنگ مورد تأکید قرار گرفت.

حاضران در جلسه ضمن تبادل نظر درباره برنامه‌های آینده، راهکارهای عملیاتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی قم و ارتقای تعاملات بین‌سازمانی را مورد بررسی قرار دادند تا این استان به‌عنوان قطب گردشگری مذهبی و فرهنگی کشور بیش از پیش معرفی شود.

