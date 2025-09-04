خبرگزاری کار ایران
ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید می‌نوازد
ارکستر فیلارمونیک ارمنستان به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس خود، شنبه ۱۵ شهریور در محوطه جهانی تخت جمشید «ای ایران» را می‌نوازد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنریِ؛ اجرای ارکستر فیلارمونیک ارمنستان با همکاری معاونت امور هنری، استانداری فارس، اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و اداره‌ کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برگزار می‌شود. 

این اجرا که شامل قطعه «ای ایران» و قطعات دیگر است در جهت تقویت ارتباطات فرهنگی میان ملت‌ها، تاکید بر اهمیت موسیقی به‌عنوان زبانی بین‌المللی برای گفت‌وگوی اقوام مختلف و بستریبرای ارتقای سطح هنری و ایجاد همدلی میان جوامع گوناگون اجرا می‌شود. 

همچنین نشان ظرفیت تخت جمشید برای میزبانی هنرمندان ملت‌های مختلف بخشی از اهداف این رویداد مهم فرهنگی است. تا با اجرای این کنسرت چهره اصیل و زیبا ایران به جهان نشان داده شود. 

گفتنی است این کنسرت روز شنبه ۱۵ شهریورماه در محوطه جهانی پرسپولیس برگزار می‌شود. حضور برای عموم مردم آزاد بوده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه «ایران‌تیک» بلیت این برنامه را دریافت کنند.

