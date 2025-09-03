همکاری بنیاد ملی نخبگان با جشنواره هنرهای تجسمی جوانان/گامی برای توانمندسازی هنرمندان آینده
ایزد امجدی، مدیرکل دفتر پایش و شبکهسازی معاونت مستعدان و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به تداوم همکاری این بنیاد با جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، تأکید کرد: هدف اصلی این مشارکت، توانمندسازی، شناسایی و معرفی هنرمندان برگزیده به جامعه است تا مسیر حرفهای آنان تقویت و پایدار شود.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سیودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، ایزد امجدی، مدیرکل دفتر پایش و شبکهسازی معاونت مستعدان و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان، درباره جزئیات همکاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان و نقش بنیاد در توانمندسازی هنرمندان جوان سخن گفت.
امجدی با اشاره به همکاری بنیاد با جشنواره از دورههای گذشته اظهار داشت: «دفتر پایش و شبکهسازی بنیاد وظیفه شناسایی و پشتیبانی از استعدادهای برتر در حوزههای تخصصی، از جمله هنرهای تجسمی، را بر عهده دارد. این فعالیتها بر اساس سند راهبردی کشور در امور نخبگان تعریف شده و هنر بهعنوان یکی از حوزههای کلیدی در کنار علم، فناوری، فرهنگ و مدیریت مورد توجه قرار گرفته است.»
وی هدف اصلی این همکاری را توانمندسازی هنرمندان جوان برای حل مسائل بزرگتر و آمادهسازی آنها برای حضور مؤثر در جامعه هنری دانست و افزود: «بنیاد با ایجاد ارتباط بین هنرمندان جوان و اساتید برجسته، شبکهسازی و ارائه حمایتهایی مانند کمکهزینههای آموزشی، مهارتی و کارآفرینی، به توسعه فردی و حرفهای این استعدادها کمک میکند. بهعنوان مثال، در سیویکمین دوره جشنواره، تمرکز بر ایجاد میثاق بین هنرمند و استاد بود تا از طریق این ارتباط، رشد حرفهای هنرمند تقویت شود.»
امجدی درباره حمایتهای بنیاد از برگزیدگان سیودومین دوره جشنواره توضیح داد: «در این دوره، فرایند شناسایی دقیقتر و هدفمندتر شده است. ما از تجربیات دورههای گذشته استفاده کردیم تا شیوهنامههایمان را بهبود دهیم. تفاوت اصلی این دوره با دوره پیشین این است که برگزیدگان الزاما به عنوان مستعد برتر بنیاد معرفی نمیشوند و در رقابت بابرگزیدگان سایر رویدادهای سطح ۱ بنیاد نفرات برگزیده تعیین خواهند شد. بنیاد وارد ارزیابی آثار هنری نمیشود، بلکه معیارهای نخبگانی مانند فعالیت حرفهای، تحصیل در دانشگاههای معتبر، کسب رتبههای برتر در رویدادها یا نمایندگی کشور در مجامع بینالمللی را در نظر میگیرد. این معیارها به ما کمک میکند تا استعدادهای واقعی را شناسایی کنیم.»
وی با تأکید بر نقش شبکهسازی در این برنامهها افزود: «حمایتهای بنیاد در سه حوزه اصلی شامل فعالیتهای تخصصی، توسعه فردی و فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی تعریف شده است. بهعنوان مثال، اگر هنرمندی نیاز به تقویت مهارت ارائه اثر خود داشته باشد، بنیاد هزینه شرکت در دورههای آموزشی مرتبط را تأمین میکند یا فرصت حضور در رویدادهای معتبر را فراهم میآورد.»
مدیرکل دفتر پایش و شبکهسازی درباره تأثیر این حمایتها بر انگیزه هنرمندان جوان گفت: «یکی از اهداف بنیاد، افزایش اعتبار رویدادهایی مانند جشنواره هنرهای تجسمی جوانان است تا رقابت در آنها به بالا رفتن کیفیت آثار منجر شود. سال گذشته، این جشنواره شاهد افزایش چشمگیر شرکتکنندگان بود که نشاندهنده انگیزه بالای جوانان است. همچنین، بنیاد با استفاده از برند معتبر خود، به معرفی هنرمندان به جامعه هنری کمک میکند. بهعنوان مثال، برخی برگزیدگان دورههای قبل از طریق حمایت بنیاد در نمایشگاهها و گالریهای معتبر حضور یافتند و فرصت عرضه آثارشان را به دست آوردند.»
امجدی در پایان با اشاره به برنامههای آینده بنیاد تأکید کرد: «امیدواریم با تداوم همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادهای هنری، این مسیر ادامه یابد. بنیاد در حال تدوین فهرست رویدادهای سطح یک کشور است تا با اطلاعرسانی دقیقتر، فرصتهای بیشتری برای هنرمندان جوان فراهم کند. این حمایتها نهتنها به رشد فردی هنرمندان کمک میکند، بلکه به تقویت آینده هنر کشور منجر خو واهد شد.»