در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نفوذ آب به کاروانسرای گنجعلیخان بهدلیل فعالیت یک فالوده فروشی!
فعالیت یک باب مغازه فالوده و بستنیفروشی در داخل کاروانسرای گنجعلیخان و ورود روزانه بیش از 200 لیتر آب به چاه سپتیک یا مخزن زیرزمینی توسط این مغازه، باعث شده حجم آب و فاضلاب مخزن سپتیک که بیش از 12 هزار لیتر گنجایش آب ندارد فراتر از حد مجاز رود. طبق گفتههای فعالان میراثفرهنگی، سرریز شدن و نفوذ آب به زیر بنای کاروانسرای گنجعلیخان باعث شده این اثر تاریخی و ثبت در فهرست یونسکو در معرض خطر قرار گیرد.
بهگزارش خبرنگار ایلنا، کاروانسرای گنجعلیخان کرمان یکی از بناهای مجموعه گنجعلی خان در مرکز تاریخی شهر کرمان است که در کنار بازار بزرگ کرمان قرار دارد. گنجعلی خان که از حاکمان مشهور زمان شاه عباس است از سال ۱۰۰۵ تا ۱۰۳۴ هجری قمری بر کرمان فرمانروایی کرد و آثار و بناهای زیادی به جا گذاشت.
از جمله بناهای عمومی که از این حاکم مشهور به جا مانده، مجموعه گنجعلی خان در داخل شهر کرمان و رباط زینالدین (کاروانسرای گنجعلی خان) و تعدادی قنات در شهر کرمان بوده است.
در این میان اما کاروانسرای صفوی گنجعلیخان بهدلیل قرار گرفتن در زنجیره کاروانسراهای جهانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همچنین موقعیت قرارگیری این کاروانسرا در بافت تاریخی و مرکز شهر باعث شده که فعالیتهای صورت گرفته در بنا از چشم تیزبین فعالان و ناظران میراثفرهنگی دور نماند. بهطوریکه یکی از فعالان میراثفرهنگی با اعلام اینکه یکی از غرفههای صنایعدستی کاروانسرای گنجعلیخان نزدیک به ۸ سال است که تبدیل به فالوده و بستنیفروشی شده است به خبرنگار ایلنا گفت: کاروانسرای گنجعلیخان نزدیک به ۷۰ غرفه دارد که بسیاری از آنها با کاربری صنایعدستی فعالیت میکنند. اما نزدیک به 8 سال است که فردی اقدام به راهاندازی فالوده و بستنیفروشی در این بنای ارزشمند ثبت جهانی کرده است.
او گفت: بستنی و فالودهفروشی، شغلی است که آب ریز زیادی دارد. با اینکه این فرد اعلام کرده است روزانه 200 لیتر آب بهواسطه فعالیتاش وارد مخزن زیرزمینی فاضلاب یا همان چاه سپتیک میکند اما برآورد کارشناسان میراثفرهنگی بیش از این حجم ورودی آب است.
آنطور که این فعال میراثفرهنگی میگوید: کاروانسرای گنجعلیخان چاه ندارد. کاروانسرا در گذشته قنات داشته که بهدلیل کفسازی کاروانسرا کور شده و به جای آن چاه سپتیک یا مخزن زیرزمینی دستساز تعبیه شده است.
او معتقد است، در حالحاضر کاروانسرای گنجعلیخان 3 مخزن سپتیک چهارتایی دارد که گنجایش 12 هزار لیتر آب دارد. درحالحاضر این مخازن کاملا پر شدهاند و بیش از یک متر از سطح آب بالا آمده و به زیر بنای کاروانسرا نیز نفوذ پیدا کرده است این درحالی است که همین مغازه فالوده فروشی روزانه کلی آب ریز به داخل این مخازن دارد و باعث شده شرایط حفاظتی کاروانسرای ثبت جهانی شده در معرض خطر قرار بگیرد.
این فعال میراثفرهنگی میگوید: وضعیت کاروانسرای گنجعلیخان کرمان را بارها به مدیران و مسئولان میراثفرهنگی کرمان گزارش کردهایم اما تاکنون کوچکترین اقدامی برای برچیدن این مغازه که نزدیک به 8 سال است که در این بنای ثبت جهانی فعالیت میکند، نکرده است.
فرناز فرهی مقدم معاون میراثفرهنگی استان کرمان اما در رابطه با این موضوع به ایلنا گفت: فالوده فروشی ثابت در گنجعلی خان نداریم تنها یک کانکس است که بستنی و فالوده میفروشد و تاکنون موردی نداشته که بخواهد بررسی شود.
این درحالی است که فعالان میراثفرهنگی بارها اعلام کردهاند که این موضوع را به مدیران و مسئولان مختلف میراثفرهنگی گزارش کردهاند اما پیگیریهای آنهاهیچ پاسخ و اقدامی را به دنبال نداشته است.
خبرنگار ایلنا پس از پیگیریهای متعدد از مسئولان میراثفرهنگی در نهایت با این پاسخ از سوی معاون میراثفرهنگی استان کرمان مواجه شد. «اجازه دهید بررسی کنم و در اسرع وقت پاسخ دهم». با این حال تا لحظه انتشار گزارش تماس های متعددی با این مسئول گرفته شد که همگی بی پاسخ ماند.