لیلی رشیدی و محمد عاقبتی «باغ بیآلبالو» را به صحنه میبرند
نمایش «باغ بیآلبالو» جدیدترین تجربه کارگردانی لیلی رشیدی و محمد عاقبتی از ۱۲ شهریور در پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر به صحنه میرود.
به گزارش ایلنا، نمایش «باغ بیآلبالو» که توسط مهدی چاکری و بر اساس نمایشنامه «باغ آلبالو» اثر آنتون چخوف نوشته شده است، با کارگردانی مشترک لیلی رشیدی و محمد عاقبتی از روز چهارشنبه ۱۲ شهریور در بلکباکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر روی صحنه میرود.
این اثر که حاصل کارگاه آموزشی برگزار شده توسط رشیدی و عاقبتی است با حضور بازیگران نوجوان تئاتر ایران اجرا میشود.
در «باغ بیآلبالو» به ترتیب حروف الفبا، سلینا اکبر پور، نیلتا جلالیان، گلسا حاج حسینی، هانا حسینی، الیسا خلیل پور، باران رفیعی، ساحل رمضانی، طاها سعیدی، آراد شاکری، بهار شمس، شراگیم شیرافکن، نیلیا صمیمی، نیکامهر غفاریان، کتایون قلمکاری، یاشار قائمی، هلنا کریمی، رونیکا مرحمتی، ریحانه محمدیان، عسل مهربانی، کیارش ناصحی، رایا نصرتی مقدم، ترمه وثوق، نرگس یوسفی به ایفای نقش میپردازند.
«باغ بیآلبالو» با مدت زمان ۷۰ دقیقه ساعت ۱۹:۳۰ به صحنه میرود.
فروش بلیتهای این اثر نمایشی از طریق سایت تیوال انجام میشود.
عکس از مهدی چاکری است.