ادامه جنایات هیتلر قرن ۲۱ با همراهی دولت آمریکا در غزه

به گزارش خبرنگار ایلنا، نگاه نژادپرستانه صهیونیست‌ها و دوستانشان امروز بیش از هر زمان دیگری عیان شده و دیگر هیچ تلاشی هم برای پنهان کردن آن به کار نمی‌برند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز دولت آمریکا در تازه‌ترین اقدام نژادپرستانه‌اش صدور روادید برای همه دارندگان گذرنامه فلسطینی را به حالت تعلیق درآورده است. ایالات متحده همچنین از صدور روادید برای رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز خودداری خواهد کرد. در ادامه خوش‌خدمتی‌های دولت ترامپ ، شبکه کان ۱۱ رژیم صهیونیستی گزارش داد که وزرای کابینه نتانیاهو به زودی الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را مورد بررسی قرار خواهند داد. نشریه صهیونیستی اسرائیل هیوم در این زمینه فاش کرد که دولت ترامپ با حاکمیت محدود اسرائیل بر کرانه باختری موافقت کرده است و خبرهایی که از گفت‌وگوی وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به گوش می‌رسد هم نشان از این دارد که اسرائیل به سمت اعمال حاکمیت بر کرانه باختری حرکت می‌کند؛ هر چند که دولت ترامپ به طور رسمی موضع خود نسبت به این مسئله را اعلام نکرده و آکسیوس در گزارشی نوشته است؛ «اقدام اسرائیل برای الحاق کرانه باختری به موضع دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این خصوص بستگی دارد.»

برخی کشورهای اروپایی نیز سعی دارند با اقداماتی مشخص علیه حامیان مردم فلسطین، همراهی خود با صهیونیست‌ها را نشان دهند که نمونه‌اش دولت فرانسه است، دولتی که مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی را با اتهام تبلیغ و دفاع از تروریسم دستگیر کرده و این در حالیست که آرمین عارفی، خبرنگار هفته‌نامۀ فرانسوی لوپوئن که این ماجرا را از آغاز دنبال کرده، نوشته است که در شبکه‌های اجتماعی هیچ مطلبی از مهدیه اسفندیاری که ارتباطی با اسرائیل، فلسطین یا غزه داشته باشد، نیافته است. برخی از فعالان طرفدار فلسطین نیز گفته‌اند که خانم اسفندیاری بعد از انتشار پیام‌هایی در تلگرام، دربارۀ «نسل‌کشی در غزه» بازداشت شده است.

نشانه‌های این نژادپرستی تنها در نگاه دولتمردان آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی نیست، آن‌ها سعی دارند آن را به جامعه خود تعمیم دهند و با وقاحتی مثال‌زدنی بدون هیچ انکاری از زبان نمایندگان جامعه‌شان جنایات خود را لازم می‌دانند، به طوریکه هادار موختر، اینفلوئنسر صهیونیست، در شبکه ۱۴ اسرائیل با شوق از پاک‌سازی نژادی ۲ میلیون فلسطینی می‌گوید و آن را «راه‌حل بحران مسکن» می‌نامد.

آنچه که صهیونیست‌ها یک پاک‌سازی نژادی می‌دانند از زمان حکومت نازی‌ها بر آلمان بی‌سابقه است و جالبتر اینکه جهانیان با وجود تجربه تلخ جنگ جهانی دوم همچنان در برابر این اظهارات و اقدامات اقدامی قاطع نداشته است. تصاویر کودکان و مردم غیرنظامی فلسطین که مورد هدف نژادپرستان صهیونیست قرار می‌گیرند هم هنوز نتوانسته آنطور که باید دولتمردان کشورهای مختلف را به واکنش وادار کند و جنایات اسرائیلی‌ها به پشتوانه این انفعال همچنان ادامه دارد. هر روز خبری تازه از حمله به مردم غیرنظامی فلسطین در رسانه‌ها منتشر می‌شود، منابع خبری در یکی از تازه‌ترین خبرها، گزارش دادند که در پی حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی که محل سکونت آوارگان فلسطینی بود، واقع در اطراف مسجد حراء در غزه، چندین نفر به شهادت رسیدند. همچنین در پی حمله وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک منزل مسکونی در اردوگاه الشاطئ واقع در غرب غزه، یک مادر باردار به‌همراه کودک خردسال و جنین خود به شهادت رسیدند.

گرفتار شدن کودک فلسطینی زیر آوار

صهیونیست‌ها نه تنها مردم فلسطین که حتی به حامیان این مردم مظلوم در سراسر دنیا هم رحم نمی‌کنند. گرتا تونبرگ فعال محیط زیست اخیراً کارزار جدیدی با عنوان «کاروان آزادی برای غزه» به راه انداخته و هدف آن را ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه اعلام کرده است اما بر اساس گزارش روزنامه «دیلی میل» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی طرحی را برای بازداشت گرتا تونبرگ و دیگر فعالان کاروان در مراکز بازداشت مرتبط با تروریسم در صورت ورود به مسیر غزه تهیه کرده است.

همچنین قرار است همزمان چند کشتی از چند بندر در مدیترانه، با کمک‌های بشردوستانه به سمت غزه بروند. نخستین بار یک خبرنگار از رسانه ایرانی هم در این کاروان است و با توجه به محدودیتی که درباره اتباع ایرانی وجود داشت، کامیلا اسکالانته، خبرنگار پرس‌تی‌وی در ناوگان صمود حضور دارد.

خبرنگاران هم همچنان از قربانیان اصلی جنگ غزه هستند. در تازه‌ترین حمله، اسلام عابد یکی دیگر از فعالان رسانه‌ای جان خود را از دست داد و آمار شهدای خبرنگار به ۲۴۷ نفر رسید. اتحادیه خبرنگاران فلسطینی در واکنش به شهادت اسلام عابد اعلام کرد: «هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی لکه ننگی است که همراه قاتلان حقیقت باقی خواهد ماند و جنایت جنگی به شمار می‌رود که به دیگر جنایات اشغالگران افزود می‌شود که سرشار از نقض حقوق خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای است.

اشغالگران تعداد بی‌سابقه‌ای از خبرنگاران را به شهادت رسانده به طوری که در تاریخ درگیری‌های معاصر بی‌سابقه است.»

اتحادیه خبرنگاران فلسطینی با اشاره به اینکه اشغالگران اسرائیلی مسئول شهادت اسلام عابد و دیگر خبرنگاران است، تأکید کرد: «ما همچنین تمام سازمان‌های حقوقی و رسانه‌ای جهان را به اقدام فوری و تاثیرگذار برای مجازات اشغالگران دعوت می‌کنیم».

اقدامات اسرائیل برای اشغال غزه ادامه دارد و در جهت دستیابی به این هدف بمباران غزه و ترور رهبران حماس اصلی‌ترین اقدامات صهیونیست‌ها به حساب می‌آید و مردم و نیروهای حماس همچنان در شهر غزه برابر نیروهای مسلح صهیونیست‌ها مقاومت کرده‌اند. جالب است که این روزها یک رسانه صهیونیستی از وجود سند محرمانه در داخل ارتش این رژیم در خصوص شکست عملیات موسوم به «ارابه‌های گدئون» در نوار غزه خبر داد. این سند نشان می‌دهد که اهداف عملیات مبنی بر به زانو درآوردن حماس و بازگرداندن گروگان‌های اسرائیلی از نوار غزه محقق نشده است. این سند همچنین بیانگر آن است که رژیم صهیونیستی هر گونه اشتباه ممکنی را مرتکب شده است به ویژه اینکه زمان مشخصی را برای عملیات گدئون ۲ تعیین نکرده است.

بر اساس این گزارش، یکی از دلایل شکست عملیات مذکور عدم تناسب آن با شیوه‌های جنگی حماس و یکی دیگر از دلایل شکست نیز برنامه‌ریزی نامنظم این عملیات است.

با اظهارات وقیحانه نتانیاهو دیگر بر هیچکس پوشیده نیست که غزه تنها هدف اسرائیل برای اشغالگری نیست و آن‌ها با حمایت کشورهای اروپایی و آمریکا دیر یا زود به سراغ کشورهای دیگر خاورمیانه خواهند رفت. تام باراک سیاستمدار جمهوری‌‍خواه آمریکایی به تازگی در اظهاراتی تأکید کرده است: اسرائیل دیگر مرزهای سایکس-پیکو را به رسمیت نمی شناسد و هر جا و هر زمان که بخواهد حرکت خواهد کرد. این پروژه واضح و آشکار است اشغال، کشتار و آوارگی مردم.صحبت از خلع سلاح یا ادغام یک توهم بزرگ است. فضا، فضای جنگ و ترور است بدون هیچ خط قرمز یا محدودیتی. اسرائیل می خواهد منطقه از جمله عراق را ببلعد.

هر چند لابی‌های صهیونیستی در دنیای سیاست، دولتمردان را به سکوت و انفعال وادار کرده اما مردم در کشورهای مختلف همچنان با اعلام انزجار از اقدامات دولت نتانیاهو دست به تجمع می‌زنند. هزاران تن از حامیان فلسطین در شهرهای مختلف اروپا از جمله ونیز، فرانکفورت، پاریس، بروکسل، اسلو و استکهلم با شعارهایی علیه نسل‌کشی، محاصره و گرسنگی تحمیلی در نوار غزه راهپیمایی کردند.

برخی بازیگران محبوب سینما و تلویزیون نیز در واکنش به جنایات اسرائیل سعی دارند از قدرت رسانه‌ای خود استفاده کرده و صدای مردم مظلوم فلسطین باشند و هر روز به تعداد این افراد اضافه می‌شود. پس از خاویر باردم، مارک رافلو، دواین جانسون، سوزان ساراندون، هریسون فورد، ژولیت بینوش، ناتالی پورتمن و... حالا جو کول بازیگر سریال محبوب «پیکی بلایندرز» با انتشار پستی درباره شباهت‌های تاریخی ایرلند و غزه، نوشت: "اشغال، رنج و مقاومت، داستان مشترک همه مبارزان راه آزادی است."

حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه

حمله شدید جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به منطقه ابو اسکندر در شمال غزه

گزارش الجزیره: از «ترور جغرافیا» تا «کوچ اجباری»؛ طرح نظامی‌سازی سرزمین برای محو فلسطین

