در بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از ساختمان شیشه‌ای تأکید شد:

همراهی صمیمانه و فزاینده دولت و رسانه ملی

رئیس رسانه ملی در دیدار معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان صداوسیما و بازدید ساختمان شیشه‌ای بر همراهی صمیمانه و هم‌افزایی دولت و رسانه ملی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رسانه ملی، پیمان جبلی با استقبال از حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به بازدید رئیس جمهور در میانه جنگ اخیر و روزهای نخست حمله دشمن به ساختمان شیشه ای و پیگیری های معاون اول رئیس جمهور در این خصوص گفت: در روزهای بعد از حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به رسانه ملی و ساختمان شیشه‌ای حمایت و همراهی رئیس جمهور، دولت و بویژه پیگیری ها و پشتیبانی معاون اول رئیس‌جمهور برای ما دلگرم‌کننده بود.

وی افزود: در کنار حضور فعال نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی 12 روزه، حضور دولت و همه وزرا در صحنه چشمگیر بود و دولت تلاش کرد در کنار مردم با غیرت و شجاع، آرامش خاطر جامعه را فراهم کند.

رئیس رسانه ملی ضمن ستایش پایمردی و ایستادگی مردم عنوان کرد: با پیگیری های روزانه شخص رئیس‌جمهور و معاون اول و حضور همه وزرا در صحنه، دشمن از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت ناامید شد و اداره روان عمومی و روحیه مردم نقشه دشمن را با شکست مواجه کرد.

جبلی از اهتمام رسانه ملی در آرامش‌بخشی جامعه در دوران دفاع مقدس 12 روزه و پس از آن سخن گفت و افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد التهاب و جنگ روانی آرامش کشور را به هم بزند، اما دولت نشان داده با تمام توان در خدمت مردم است  و این تلاش دشمن هم به نتیجه نخواهد رسید و ما هم در رسانه ملی انعکاس و ارائه خدمات دولت را وظیفه خود میدانیم.

رئیس رسانه ملی با اشاره به حمایت دولت از بازسازی ساختمان شیشه‌ای عنوان کرد: با پیگیری‌های دولت مصوباتی درخصوص بازسازی ساختمان شیشه‌ای تعیین شده‌ است، ضمن اینکه ما شرایط اقتصادی دولت و بودجه کشور را در این برهه درک کرده و تلاش می‌کنیم حداقل بار را بر دوش دولت داشته‌ باشیم.

جبلی ساختمان شیشه‌ای را نماد مقاومت مردم ایران دانست و گفت: ساختمان شیشه‌‌ای متعلق به صداوسیما نیست، بلکه اکنون نه‌فقط نماد مقاومت رسانه ملی، بلکه نماد مقاومت مردم ایران است و بیش از آنکه جایگاهی محلی یا ایرانی داشته باشد به نمادی از مقاومت خبرنگاران شجاع در جهان تبدیل شده‌ است.

وی در خصوص خط‌مشی دولت و رسانه ملی و صداهایی که با هدف اختلاف افکنی شنیده می‌شود خاطرنشان کرد: صداهایی که با هدف شکاف‌افکنی میان دولت و رسانه ملی بیان می‌شود، هرگز تاثیری در همکاری صمیمانه دو طرف نخواهد داشت، چراکه درعمل این رابطه کاملا مستحکم، نزدیک و در مسیر هم‌افزایی است.

رئیس رسانه ملی وظیفه ذاتی رسانه را انعکاس خدمات و دستاوردهای دولت دانست و یادآور شد: انعکاس مطالبات مردم از خدمت‌گزارانشان نیز در همین راستاست و رسانه به امانت‌داری خود پایبند است.

