برگزاری یک کنسرت به یاد «احمد پژمان»

به گزارش ایلنا، ارکستر سازهای ایرانی «سلانه» با اجرای آثاری از آهنگسازان ایرانی ۱۱ و ۱۲ شهریورماه به در تالار رودکی به روی صحنه می رود.

شاه‌محمدی نبی رهبر ارکستر سلانه، در خصوص قطعات اجرایی در کنسرت پیش‌روی این ارکستر گفت: در کنسرت ۱۱ و ۱۲ شهریور قطعه «هنگام» از استاد شریف لطفی و قطعه «خوشه‌چین» اثر روح‌الله خالقی و تنظیم استاد شریف لطفی را خواهیم داشت. قطعه «سالنامه» اثر جناب محمدرضا فیاض، قطعه «مُد بازی» اثر جناب حمیدرضا دیبازر، قطعه «سر به چوگان» از علی ابراهیمی، تصنیف «بیداد» از تصانیف روایت عبدالله دوامی با تنظیم امیر رستمی از دیگر قطعاتی است که در این کنسرت اجرا می شود و تمام این آثار و تنظیم ها برای نخستین بار است که به صورت زنده در کنسرت اجرا می‌گردد که برای خود ما نیز این اتفاق بسیار هیجان‌انگیز است.

دانیال شاه‌محمدی نبی درباره روند فعالیت های ارکستر «سلانه» گفت: در حال حاضر، اعضای گروه در حال رشد و توسعه هستند؛ فراخوان‌های متعددی برای جذب نوازندگان جدید داده شده و تعداد اعضا روز به روز افزایش می‌یابد. اعضای سابق با تلاش و تمرین بیشتر، سطح مهارت خود را ارتقاء می‌دهند و نوازندگان جدید منتظر فرصت ورود به گروه هستند. این روند نشان‌دهنده رشد و پویایی تیم است و اعضا از آینده گروه بسیار خوشبین هستند. ارکستر سلانه با وجود چالش‌ها، همچنان بر عشق به موسیقی و تلاش برای ارتقاء سطح فعالیت‌های خودش تلاس می کند و فعالیت‌ش ادامه دارد.

این هنرمند با ابراز تاسف از درگذشت احمد پژمان، استاد موسیقی گفت: در روزهای منتهی به اجرای ارکستر، خبر درگذشت استاد احمد پژمان را دریافت کردیم که بسیار غمگین کننده بود. در این کنسرت آثار سه شاگرد مستقیم استاد پژمان اجرا می‌شود. ضمن آنکه بسیاری از هنرمندان مستقیم و غیرمستقیم شاگرد این هنرمند بزرگ بودند. به همین خاطر تصمیم گرفتیم اجرای کنسرت ارکستر «سلانه» را در این دو شب به استاد احمد پژمان تقدیم کنیم.

