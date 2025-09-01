روی دیگر سکه؛
التماس روزنامه صهیونیستی هاآرتص: کمک کنید تا نتانیاهو را به زبالهدان تاریخ بیندازیم!
صهیونیستها مانند قاتلان از سایه خود میترسند
رژیم صهیونیستی همچنان مسیر نسلکشی و اشغالگری را در پیش گرفته و میزان اقدامات وحشیانه نیروهای مسلح این رژیم به حدی رسیده که حتی رسانهها و شخصیتهای سیاسی اسرائیلی نیز اقدامات نتانیاهو را مورد انتقاد شدید قرار میدهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اسرائیل هر روز با وقاحتی دوچندان نسبت به گذشته مشغول کشتار است و این کشتار بیرحمانه و وحشیانه به حدی رسیده که حتی جریانهای رسانهای صهیونیستی نیز ادامه این مسیر را برای جهانیان خطرناک و غیرقابل تحمل میدانند.
روزنامه صهیونیستی هاآرتص با انتشار یادداشتی آورده است: «ما برای رهایی از یک باند جنایتکار که به دنبال یک رژیم استبدادی فاشیستی است، به کمک نیاز داریم. تقریبا دو سال است که درگیر یک جنگ انتقامجویانه بیپایان شدهایم که از یکسو با کشتار، ویرانی، گرسنگی و تبعید غیرنظامیان غزه همراه است و از سوی دیگر با فرستادن سربازانمان به قربانگاه و رها کردن گروگانها.
دیگر به این نتیجه رسیدهایم که نمیتوانیم از دست نتانیاهو و نوچههایش رها شویم؛ زیرا آنها در نهایت راهی برای لغو انتخابات یا بیمعنا کردن آن خواهند یافت.
اینجاست که شما باید وارد میدان شوید. محکومیتها کافی نیست. بایکوت و انزوای دانشگاهی دیگر کفایت نمیکند. لفاظی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطینی روی کاغذ هم کمکی نخواهد کرد.
لازم نیست تلآویو را بمباران کنید، فقط از تحریم تسلیحاتی و تهدید به قطع رابطه استفاده کنید. التماس میکنیم که به ما کمک کنید تا نتانیاهو را به زبالهدان تاریخ بیندازیم.»
ماتان ویلنای سرلشکر ارتش رژیم صهیونیستی نیز در یک گفتوگوی تلویزیون اعلام کرد: «دشمن اصلی اسرائیل نتانیاهو و دولتش است؛ آنها اسرائیل را به خطر انداختهاند. نتانیاهو و دولتش دیگر حتی یک دهم حمایت مردم را هم ندارند؛ آنها دارند ما را در یک مسیر بنبست جلو میبرند.»
وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی و رهبر یکی از احزاب مخالف نتانیاهو نیز اعلام کرد: «سیاستهای کابینهٔ فعلی حتی افکار عمومیِ آمریکا را هم علیه اسرائیل کرده است... . اگر نتانیاهو همچنان نخستوزیر بماند، این بهمعنیِ پایان اسرائیل خواهد بود.»
صهیونیستها مانند قاتلانی که از سایه خود میترسند این روزها سعی دارند در خفا باشند و وضعیت مقامات اسرائیل نسبت به گذشته امنیتیتر شده است به طوریکه منابع عبری اذعان کردند که مقامات رژیم صهیونیستی محل برگزاری نشست روز گذشته خود را از ترس واکنش یمن به حملات روز پنجشنبه تغییر دادند.
سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش کرد که قرار بود دورون آلموگ، رئیس «آژانس یهود برای اسرائیل» به آفریقای جنوبی برود و با جامعهٔ یهودیان آنجا ملاقات کند، اما این سفر از ترس بازداشت لغو شده است.
آفریقای جنوبی پارسال با ثبت شکایت علیه نتانیاهو در دادگاه لاهه باعث صدور حکم بازداشت نخستوزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی بهجرم نسلکشی در غزه شد.
آنها در یکی از وحشیانهترین حملاتشان در ماههای اخیر به یمن، مقامات دولتی این کشور را مورد هدف قرار دادند و شیخ نعیم قاسم در واکنش به این حملات وحشیانه در پیامی مطرح کرد: «هدف قرار دادن نخست وزیر و مقامات دولتی یمن نشان دهنده ورشکستگی دشمن و الگوی وحشیگری او در کشتار انسانهاست و این درحالی است که دشمن از رویارویی مستقیم با فرماندهان و نیروهای مسلح در میدان نظامی ناتوان است.»
وزیر جنگ اسرائیل در گزارشی از عملیات جنایتکارانهشان اعلام کرد: «پیش از دیروز، ما ضربهای بیسابقه و خردکننده به ارشدترین مقامات امنیتی-سیاسی سازمان تروریستی حوثی در یمن وارد کردیم، در عملیاتی جسورانه و درخشان توسط ارتش اسرائیل.
رهبر حوثیها و اکثر وزرا و مقامات ارشد دیگر خنثی و آسیب دیدهاند.
هشدار داده بودم که پس از ضربه تاریکی، ضربه نخستزادگان نیز خواهد آمد و اکنون این هشدار را عملی کردیم.
سرنوشت یمن همانند سرنوشت تهران است - و این تنها آغاز ماجراست.»
ماشین کشتار صهیونیستها این روزها در کشورهای مختلفی مشغول پیشروی است و در غزه نیز از هیچ امکانی برای نسلکشی دریغ نمیکند. چند روزیست که این نیروهای اسرائیلی وارد خاک غزه شدهاند و در درگیری با نیروهای مقاومت دچار چالشهایی شدهاند که نشان میدهد آنها تنها در کشتار مردم بیدفاع، آن هم با موشک و تحریم تخصص دارند. ارتش اشغالگر صهیونیستی در آخرین خبرها از کشته شدن یک سرباز صهیونیستی در درگیری با گروه مقاومت در نوار غزه گذشته خبر داد.
طبق آمار ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سانسور شدید و هدفمند تلفات واقعی، تعداد نظامیان کشته شده از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به ۹۰۰ نفر رسیده است.
