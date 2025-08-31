خبرگزاری کار ایران
دو انتصاب در خانه سینما

کد خبر : 1680463
فرهاد توحیدی به عنوان مشاور فرهنگی و مهدی کوهیان به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، همایون اسعدیان ، مدیرعامل خانه سینما طی حکمی فرهاد توحیدی  را به عنوان مشاور فرهنگی خودمنصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«جناب آقای فرهاد توحیدی

سپاسگزاریم که پذیرفتید همچنان در کنار مدیریت خانه سینما، به‌عنوان مشاور فرهنگی حضور داشته باشید.

بی‌تردید دانش و سوابق مستمر شما سرمایه گرانقدری برای این خانه است.»

همچنین همایون اسعدیان ، مدیرعامل خانه سینما طی حکمی مهدی کوهیان را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

«جناب آقای مهدی کوهیان

نظر به توانایی و دانش حقوقی شما، بدینوسیله شما را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب می‌کنم.

امید که با حضور شما بتوانیم در حل مشکلات پیش رو گام‌های مؤثری برداریم.»

