دو انتصاب در خانه سینما
فرهاد توحیدی به عنوان مشاور فرهنگی و مهدی کوهیان به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب شدند.
به گزارش ایلنا، همایون اسعدیان ، مدیرعامل خانه سینما طی حکمی فرهاد توحیدی را به عنوان مشاور فرهنگی خودمنصوب کرد.
در این حکم آمده است:
«جناب آقای فرهاد توحیدی
سپاسگزاریم که پذیرفتید همچنان در کنار مدیریت خانه سینما، بهعنوان مشاور فرهنگی حضور داشته باشید.
بیتردید دانش و سوابق مستمر شما سرمایه گرانقدری برای این خانه است.»
همچنین همایون اسعدیان ، مدیرعامل خانه سینما طی حکمی مهدی کوهیان را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
«جناب آقای مهدی کوهیان
نظر به توانایی و دانش حقوقی شما، بدینوسیله شما را به عنوان مدیر حقوقی خانه سینما منصوب میکنم.
امید که با حضور شما بتوانیم در حل مشکلات پیش رو گامهای مؤثری برداریم.»