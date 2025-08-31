پخش بازی آرسنال-لیورپول با گزارش عادل فردوسیپور
در مهمترین دیدار هفته سوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس، امروز یکشنبه ۹ شهیورماه از ساعت ۱۹ به وقت ایران تیمهای لیورپول و آرسنال در ورزشگاه آنفیلد به مصاف یکدیگر میروند.
به گزارش ایلنا، این مسابقه به دلیل نزدیکی امتیازات دو تیم در جدول، تعیینکننده صدرنشین لیگ برتر تا پایان هفته سوم خواهد بود.
لیورپول در دو هفته ابتدایی رقابتها موفق به کسب پیروزی شده و با شش امتیاز در بین تیمهای بالای جدول حضور دارد. آرسنال نیز شرایط مشابهی داشته و با دو برد متوالی، با شش امتیاز در جمع مدعیان باقی مانده است. برنده دیدار امروز میتواند صدر جدول لیگ برتر انگلیس را در اختیار بگیرد.
این مسابقه با گزارش عادل فردوسیپور به صورت زنده از آپارات اسپرت پخش خواهد شد.