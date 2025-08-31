انتصابهای جدید در معاونتهای فرهنگی و هنری شهرداری تهران
با احکام محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مسئولیت هدایت معاونتهای فرهنگی و هنری این سازمان به چهرههای جدید سپرده شد.
به گزارش ایلنا، انتصابهای جدید در معاونتهای فرهنگی و هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانبه گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر، محمدباقر اعلمی، سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در احکامی جداگانه، میرمحمد مطهریموید را عهدهدار مسئولیت معاونت فرهنگی و محمد خراسانیزاده را متولی معاونت هنری این سازمان کرد.
مطهریموید از فعالان فرهنگی و دانشجویی است که تجربه مدیریت در شهرداری مناطق ۱۹ و ۲۱ به عنوان معاون امور اجتماعی و فرهنگی را در کارنامه دارد.
خراسانیزاده نیز دارای دکتری تاریخ تحلیلی و تطبیقی هنر اسلامی و استاد دانشگاه شاهد است. او پیشتر سمتهایی همچون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت سازمان فضای مجازی سراج را بر عهده داشته است.
همچنین بر اساس حکمی دیگر، سجاد جلالی به عنوان مشاور امور حقوقی و املاک رئیس سازمان فرهنگی هنری منصوب شد.
پیش از این، حمیدرضا خونویی مسئولیت معاونت فرهنگی و امیرحسین سمیعی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری را بر عهده داشتند.