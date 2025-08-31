خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«یوز» راهی سینماها می‌شود

«یوز» راهی سینماها می‌شود
کد خبر : 1680416
لینک کوتاه کپی شد.

انیمیشن سینمایی «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به کارگردانی رضا ارژنگی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید به سینماها می‌آید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، همزمان با ۹ شهریورماه، روز ملی یوزپلنگ ایرانی، انیمیشن «یوز»، محصول جدید مرکز انیمیشن سوره، به نویسندگی و کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه که عنوان تازه‌ترین انیمیشن سینمای ایران است، آخرین مراحل فنی خود را طی می‌کند. دوبله این اثر به سرپرستی حامد عزیزی و آهنگسازی آن توسط افشین عزیزی به تازگی به پایان رسیده است.

این انیمیشن با قصه‌ای فانتزی از بازگشت یوزپلنگ ایرانی دور افتاده از وطن، خبر از آمدن یوز به ایران می‌دهد.

با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته انیمیشن سینمایی «یوز» به زودی و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید توسط پخش بهمن سبز در سینماها روی پرده می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر