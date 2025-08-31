فینال والیبال قهرمانی جوانان را آنلاین ببینید
بیستوسومین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱ سال جهان امروز به کار خود پایان میدهد.
به گزارش ایلنا، در فینال این رقابتها از ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۹ شهریورماه تیم ملی والیبال جوانان ایران به مصاف ایتالیا خواهد رفت. این مسابقه که به صورت مستقیم از آپارات اسپرت پخش میشود، درواقع تکرار فینال دوره قبل این رقابتها در سال ۲۰۲۳ است که در آن دیدار ایران با نتیجه سه بر دو برنده و برای دومین بار قهرمان جهان شد. این در حالی است که ایران در سال ۲۰۱۹ نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها شده بود.
تیم ملی ایران در صورت پیروزی در دیدار امروز، برای سومین بار قهرمان رقابتهای والیبال جوانان جهان میشود و بعد از روسیه و برزیل، پرافتخارترین تیم در تاریخ این رقابتها لقب خواهد گرفت.