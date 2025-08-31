به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند، مستند سینمایی «ایساتیس» به کارگردانی علیرضا دهقان و تهیه‌کنندگی راحیل صحرایی و علیرضا دهقان به روایت هنرمندان برجسته‌ای از جمله ابوالحسن تهامی‌نژاد، نصرالله مدقالچی، زهره شکوفنده و مریم شیرزاد سال گذشته سینماهای منتخب هنر و تجربه اکران شد و توانست عنوان پرمخاطب‌ترین وپر فروش‌ترین فیلم مستند ایران و گروه هنر و تجربه معرفی شود.

اکنون این مستند به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره مردم‌شناسی «مونته‌گرو» انتخاب شده است و پوستر جشنواره امسال از عکس صحنه این فیلم انتخاب شده است.

جشنواره فیلم‌های قوم‌شناسی مونته نگرو ۹ تا ۱۱ شهریورماه معادل ۳۰اگوست تا سه سپتامبر در ریسان برگزار می‌شود. ریسان قدیمی‌ترین سکونتگاه شهری در خلیج معروف کوتور (بوکا کوتورسکا)، یک آبدره زیبا در ساحل جنوب غربی مونته‌نگرو، گنجینه‌ای از طبیعت، تاریخ، قوم‌شناسی و… است.

در خلاصه داستان «ایساتیس» آمده است: «این داستان سفر است. سفری به درازای هزاران سال در دل کویر بی‌آب و علف، در مرکز این سرزمین کهن. روایتی که راویانش آب، باد، خاک و آتش هستند. این آشنایان ناآشنا، پس گوش دل بسپار که شرحی شنیدنی است.»

