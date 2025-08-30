خبرگزاری کار ایران
هفتمین دوره‌ی فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران از ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود

به گزارش ایلنا، هفتمین دوره‌ی فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران با حضور جمعی از هنرمندان داخلی و بین‌المللی، از ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ به‌ صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.

این رویداد هنری به همت «گروه موسیقی یارآوا» برگزار می‌شود و هدف آن ترویج موسیقی الکترونیک در ایران، معرفی استعدادهای نوظهور و ارائه‌ی تازه‌ترین دستاوردهای این حوزه است. 

در طول برگزاری فستیوال، علاوه بر اجرای آثار موسیقی الکترونیک از هنرمندان شناخته‌شده، برنامه‌های متنوعی همچون کارگاه‌های آموزشی و سمینارهای تخصصی با حضور چهره‌های بین‌المللی این عرصه ارائه خواهد شد. 

یکی از بخش‌های شاخص این دوره، مسابقه‌ی آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک «جایزه‌ی رضا کروریان» و بخش دانشجویی فستیوال است که بخش دانشجویی با همکاری دانشگاه هنر تهران برگزار می‌شود. این بخش‌ها با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای جوان طراحی شده‌اند و فرصتی فراهم می‌کنند تا آهنگسازان و هنرمندان جوان آثار خود را ارائه کرده و در معرض داوری قرار گیرند. 

مسابقه‌ی سال ۱۴۰۴ ویژه‌ی سازهای تار یا تئوربو و الکترونیک است و آثار برگزیده توسط علیرضا عقیقی و فرانچسکو کاسکارانو اجرا خواهند شد. 

شرکت در تمامی برنامه‌ها برای عموم آزاد بوده و تنها با ثبت‌نام رایگان قبلی امکان‌پذیر است.

لینک دانلود جدول کامل برنامه‌های فستیوال به صورت پی‌دی‌اف در پایین صفحه آمده است.

انتهای پیام/
