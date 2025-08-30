هفتمین دورهی فستیوال بینالمللی موسیقی الکترونیک تهران برگزار میشود
به گزارش ایلنا، هفتمین دورهی فستیوال بینالمللی موسیقی الکترونیک تهران با حضور جمعی از هنرمندان داخلی و بینالمللی، از ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.
این رویداد هنری به همت «گروه موسیقی یارآوا» برگزار میشود و هدف آن ترویج موسیقی الکترونیک در ایران، معرفی استعدادهای نوظهور و ارائهی تازهترین دستاوردهای این حوزه است.
در طول برگزاری فستیوال، علاوه بر اجرای آثار موسیقی الکترونیک از هنرمندان شناختهشده، برنامههای متنوعی همچون کارگاههای آموزشی و سمینارهای تخصصی با حضور چهرههای بینالمللی این عرصه ارائه خواهد شد.
یکی از بخشهای شاخص این دوره، مسابقهی آهنگسازی موسیقی الکتروآکوستیک «جایزهی رضا کروریان» و بخش دانشجویی فستیوال است که بخش دانشجویی با همکاری دانشگاه هنر تهران برگزار میشود. این بخشها با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای جوان طراحی شدهاند و فرصتی فراهم میکنند تا آهنگسازان و هنرمندان جوان آثار خود را ارائه کرده و در معرض داوری قرار گیرند.
مسابقهی سال ۱۴۰۴ ویژهی سازهای تار یا تئوربو و الکترونیک است و آثار برگزیده توسط علیرضا عقیقی و فرانچسکو کاسکارانو اجرا خواهند شد.
شرکت در تمامی برنامهها برای عموم آزاد بوده و تنها با ثبتنام رایگان قبلی امکانپذیر است.
لینک دانلود جدول کامل برنامههای فستیوال به صورت پیدیاف در پایین صفحه آمده است.