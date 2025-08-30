خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
پردیس سینمایی «ایران‌مال» خانه چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران شد
پردیس سینمایی «ایران‌مال» به عنوان خانه چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، این رویداد بین‌المللی سینمای کوتاه ایران، برای سومین بار در تاریخ ادوار برگزاری خود، در پردیس سینمایی «ایران مال» برگزار خواهد شد.

بر این اساس، نمایش آثار دو بخش اصلی مسابقه سینمای بین‌الملل و مسابقه سینمای ایران، برنامه‌های بخش‌های جنبی و نیز نشست‌های تخصصی و آموزشی جشنواره، برای صاحبان آثار، اصحاب رسانه، هنرمندان و سایر مدعوین در «ایران مال» برگزار می‌شود.

شیوه‌نامه و بازه زمانی ثبت‌نام فعالان رسانه به‌زودی و از طریق اطلاع رسانی روابط عمومی جشنواره اعلام خواهد شد.

پردیس سینمایی «ایران‌مال» پیش‌تر نیز، در دوره‌های سی و هفتم و سی و هشتم میزبان جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران بود.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «خِردمحوری و اندیشه‌ورزی» و به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر تا ۲ آبان‌ ۱۴۰۴ در تهران برگزار خواهد شد.

