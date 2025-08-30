مدیر هنری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان:
میدان زندگی امروز در دست جوانهاست
کیانوش غریبپور گفت: اهمیت جشنواره هنرهای تجسمی جوانان امروز به این دلیل است که اصولاً میدان زندگی و فکر در دست جوانهاست و برای همین تغییر در هویت بصری و لوگو جشنواره باید مطابق با فرهنگ جوانان باشد و آن را انعکاس دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان؛ کیانوش غریبپور (مدیر هنری جشنواره) با اشاره به این موضوع گفت: هویت بصری و استراتژی برند یکی از مهمترین مباحث در حوزه اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان است و هویت یکپارچه و هماهنگ، البته که فراتر از طراحی پوستر است. در این دوره لوگو را تغییر دادم. چرا که لوگو قبلی از لحاظ گرافیکی و توسعه عناصر بصری، تحرک نداشت و بیعمل بود. سعی کردم در طراحی جدید ظرفیتی برای توسعه وجوه گرافیکی ایجاد شود و اسم جشنواره را با خودش حمل کند.
غریبپور در ادامه گفت: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان باید از رویدادی که یکبار در سال برگزار میشود، به پلتفرمی مستمر برای مشارکت جوانان در طول سال تغییر هویت یابد.
از آنجا که بعضی از جشنوارههای هنری در ادوار پیشین با هویتهای پراکنده طراحی و برگزار میشدند، غریبپور در انتقاد به این شیوه و ضرورت طراحی یکپارچه و هویتسازی برند جشنوارهها گفت: با توجه به تجربههای پیشین خودم به عنوان داور در این جشنواره و طراح در رویدادهای دیگر باید بگویم که در گذشته، پوستر تکیهگاه کلیّت هویت بصری یک رویداد بود. اما تحت تأثیر مدیاهای مختلف و اتفاقاتی که در برندهای حیطه صنعت و کسب و کار افتاده، مفهوم توسعه هویت دیداری به یک پهنه بزرگتر، در بخشهای فرهنگی هم جدیتر شده است. حالا پوستر زیر مجموعه رفتار تصویری قرار گرفته است و لزوماً محور اصلی نیست و شاید به عنوان یک آیکون، مرکز تجمع برآیند هویتهای دیداری باشد که در اصل قابلیت توسعه به عناصر دیگر را دارد.
کیانوش غریبپور با اشاره به قدرت جوانان در جهان امروز گفت: در طراحی پوستر این دوره جسارتهای مفهومی و فرمی لازم بود که دلایل آن به ماهیت جشنواره برمیگردد. چرا که دولت با برگزاری جشنواره به جوانها لطف نمیکند. اصلاً میدان زندگی دست آنهاست و دولت است که باید با آنان همراهی کند. نگاه جوانان به هستی، انسان، ایران، دین و زندگی طبیعی در گفتمان فرهنگی –زیستی امروز ایران غالب و تبدیل به باوری شده است که از آن تبعیت میکنیم. که در این میان دختران به علت آمار حضور در جشنواره و همچنین هژمونی اجتماعی که به آن دست پیدا کردهاند اهمیت ویژهای دارند.
طراح و مدیر هنری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در زمینه توسعه برند جشنواره گفت: یک سامانه هویت بصری جامع که توسعه یافته باشد فراتر از طراحی لوگو خواهد بود. ایجاد بستری برای مشارکت هنرمندان جوان در طول سال میتواند به حفظ و توسعه برند جشنواره بیانجامد.
غریبپور درباره افزودن شعار جشنواره در طراحی هویت بصری جشنواره گفت: شعار این دوره «من ریشه در خاکم» قابلیت توسعه در عناصر بصری دارد و میتواند در یک پوستر جداگانه باشد نه اینکه در گوشه پوستر فقط نوشته شود.
وی درباره برگزاری جشنواره در تهران نیر گفت: تهران به عنوان برگزارکننده جشنواره جذابیتهایی برای جوانان کشور دارد. تهران به گونهای پایتخت فرهنگی است. تعدد موزهها و گالری و فضاهای فرهنگی موضوعی است که برای جوانان هنرمند مهم است.
مدیر هنری جشنواره در پایان گفت: حفط ارتباط هنرمندان جوان در فاصله اجرایی دو جشنواره به نظرم از برگزاری خود جشنوارهها مهمتر است. چرا که اگر در طول سال با برنامههایی به حفظ برند جشنواره کمک کنیم برگزار کردن جشنواره در دوره بعد تسهیل خواهد شد.
گفتنی است که سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.