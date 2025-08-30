به گزارش ایلنا، محمد چرم‌شیر، افشین هاشمی و حسن علیشیری به عنوان هیئت انتخاب سومین جشنواره تئاتر «صورتخانه» با این رویداد هنری همکاری می‌کنند.

سومین دوره این رویداد هنری با دبیری محمد رحمانیان برگزار می‌شود.

هیئت انتخاب این جشنواره متشکل از محمد چرم‌شیر، افشین هاشمی و حسن علیشیری، از میان نمایشنامه‌های رسیده به این جشنواره، دست به انتخاب متون خواهند زد.

گفتنی است محمد چرم‌شیر، نمایشنامه‌نویس و مدرس تئاتر متولد سال ۱۳۳۹ و دانش‌آموخته رشته ادبیات نمایشی است. او بیش از صد نمایشنامه به نگارش درآورده و با بسیاری از هنرمندان شناخته‌شده تئاتر همکاری داشته است.

نگارش نمایشنامه‌هایی چون «در مصر برف نمی‌بارد»، «می‌بوسمت و اشک»، «آسمان روزهای برفی»، «کبوتری ناگهان»، «رقص مادیان‌ها»، «خواب بی‌وقت حوریه»، «شبانه»، «روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت»، «هملت شاهزاده اندوه»، «من باید برم خیلی دیرم شده»، «بحرالغرایب»، «کالیگولا شاعر خشونت» و… تنها بخشی از آثار اوست.

همچنین افشین هاشمی، متولد سال ۱۳۵۴، کارشناس مهندسی شیمی از دانشگاه صنعت نفت آبادان و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از دانشگاه هنر، نویسنده، کارگردان و بازیگر است.

در کارنامه هنری او نگارش و کارگردانیِ نمایشنامه‌های «شیرهای خان‌باباسلطنه»، «پرواز به تاریکی»، «حسن و دیوِ راهِ باریکِ پشتِ کوه»، «عشق من: حامد بهداد»، «هتل ایران»، «چنانت دوست می‌دارم»، «هدیه‌ی جشنِ سالگرد»، «درستکارترین قاتلِ دنیا»

و…نگارشِ نمایشنامه‌های «سوپرنُوا»، «تک‌گویی‌های زنانه بر اساسِ حروفِ الفبا»، «شازده‌ماهی‌کوچولو»، «زمین می‌گرده گالی»،

«مجلسِ شهادتِ شیرآهنکوه مردی که آسمان بر او نماز برَد»، «چهار ظرفِ خالی»، «کاتالیزور» و کارگردانیِ دو سریالِ «داوینچیز» (و یکی از نویسندگان) ، «شبکه‌ی مخفیِ زنان» (و دراماتورژ)، در کنار ، کارگردانیِ فیلم‌های سینماییِ «پسرانِ دریا» (همراه با حسین جامی)، «خداحافظ دختر شیرازی»، «خاله قورباغه»، «گذر موقّت»، «صدای آهسته»، «خسته نباشید» همراه با محسن قرایی) به ثبت رسیده است.

حسن علیشیری، متولد ۱۳۶۰، کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی و کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه، نمایشنامه‌نویس، مترجم و ترانه‌سراست.

در کارنامه هنری او همکاری با خوانندگانی هم‌چون رضا یزدانی، ناصر عبدالهی، پیروز، حامی، رستاک حلاج، نیما رییسی، گروه هامان و… به عنوان ترانه‌سرا به چشم می‌خورد.

برپایی کارگاه‌های ترانه‌سرایی، تالیف و ترجمه کتاب‌هایی همچون «می‌بوسمت‌ای ماه!»، ما اهل هم بودیم، تهران خصوصی ما (مجموعه ترانه)، خاطرات آدم و حوا به روایت مارک تواین، شکسپیر در هارلم (ترجمه‌ی مجموعه اشعار لنگستون هیوز، همکاری با اجرای نمایش‌هایی مانند «اثر پرتوهای گاما بر گل‌های همیشه بهار» به کارگردانی مهتاب نصیرپور، کنسرت نمایش «ملت عشق» به کارگردانی محمد حاتمی، نمایش‌های «روزهای رادیو»، «چخوف ساد»، «اناق محترم» به نویسندگی و کارگردانی محمد رحمانیان، «خانه عروسک قسمت دوم» به کارگردانی محسن علیخانی، «شاه‌لیر؛ یک روایت آهنگین» به کارگردانی الیکا عبدالرزاقی و… به عنوان ترانه‌سرا و مشاور کارگردان و… بخش دیگری از فعالیت‌های او را شامل می‌شود.

