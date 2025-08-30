به گزارش ایلنا، نمایش موزیکال «بتهوون» به نویسندگی و کارگردانی جواد مولانیا که پیش از این در کُرباکس پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر به صحنه رفته بود، در دور دوم اجراهای خود در فضای باز .پیرامون این مجموعه هنری اجرا می‌شود

در دور جدید اجرای این اثر نمایشی که تهیه‌کنندگی آن بر عهده سپهر صاحبی و حامد اکبری است، گلاره عباسی، جواد مولانیا، سیاوش چراغی‌پور، نگار نیکدل، متین نصیری، سجاد قربانی، محمد دهملایی، دیبا حکیم‌الهی، سوگند قریشی، هستی عرش، ستایش ابراهیمی، کیانا هویدا، هیوا حقانی، ماهور ابراهیمی، آرسام فیروزی، مهدی اذعانی، به ایفای نقش می‌پردازند.

«بتهوون» از ۱۱ تا ۱۸ شهریور، ساعت ۱۹ میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به تئاتر می‌شود.

اجرای این اثر نمایشی در فضای باز مجاور پردیس تئاتر و موسیقی دِکُر، در قالب حمایت و همکاری شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد شکل گرفته است. مدیریت شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد در راستای توسعه فضاها و فعالیت‌های فرهنگی و هنری شرایط لازم برای اجرای آثار نمایشی در فضای باز مدنظر را فراهم کرده است.

پیش‌تر و در ایام شیوع ویروس کرونا نیز اجرای نمایش «در انتظار گودو» به کارگردانی امیررضا کوهستانی در این فضای باز که با استقبال مخاطبان مواجه شد، در قالب همراهی و حمایت مدیریت شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد میسر شده بود.

فروش بلیت‌های نمایش موزیکال «بتهوون» از طریق سایت تیوال انجام می‌شود.

