به گزارش ایلنا، همزمانی کنسرت آرمان گرشاسبی در باشگاه انقلاب و کنسرت لیان در سالن میلاد نمایشگاه باعث شد کنسرت لیان با نیم ساعت تاخیر در هر دو سانس آغاز شود.

محسن شریفیان در ابتدای کنسرت با پخش ویدئویی ضمن عذرخواهی از تاخیر پیش آمده، به حضار گفت: از همه شما که با خرید بلیط کنسرت ما با آن سرعت بالا، امید و زندگی را برای ما معنی کردید، تشکر می‌کنم… شما نه تنها ما، بلکه جامعه را امیدوار کردید. با این که برنامه‌های ما بارها در شرایط مختلف کنسل شد و بلیط فروشی‌ها هم، اما همیشه اعتماد می‌کنید و دوستی و عشق را به رخ می‌کشید. در کنار شما زندگی می‌کنیم و رشد می‌کنیم.

«اشکله»، «لیلا»، «دریا موجن» سه قطعه نخست کنسرت بود که از سوی اعضای گروه اجرا شد. لیانا شریفیان نیز در بخشی از این اجرا به سولونوازی پرداخت .

محسن شریفیان پس از اجرای قطعه «دلبر اهوازی» گفت: «شما همان سه نوازنده ویلن سکانس شاهکار فیلم تایتانیک هستید که در اوج ناامیدی امیدوارنه برای ما نواختید. از دید من در این روزها، شما برای ما می‌نوازید و با حمایت هایتان، انگیزه بزرگی برای بقای لیان هستید.»

«تش باد»، «خیام خوانی»، «مروری بر موسیقی عربی و موسیقی کردی بخش‌های دیگری کنسرت بودند.

محسن شریفیان در اواسط سانس دو رو به حضار گفت: دوست عزیزی در سالن است که تولدش بود و وقتی با هم تلفنی گپ زدیم، گفت تنهاست و خانواده‌اش تهران نیستند. غصه خوردم و دعوتش کردم کنسرت که همه با هم برایش تولد بگیریم. خیلی دوستش دارم و برای من خیلی عزیز است؛ محسن کیایی….

رهام هادیان خواننده گروه ماکان نیز که در روزهای گذشته در ویدئویی قول حضور در کنسرت لیان را داده بود، دیگر مهمان حاضر در سالن بود. حسین ماهینی نیز دیگر بوشهری مهمان لیان بود که مورد تشویق حضار قرار گرفت.

آکا صفوی، حسین کاوه خو، لیانا شریفیان، فرزاد خسروی، مرتضی پالیزدان، محمود بردک نیا، صادق حسین پور، دانیال دانشور، به سرپرستی محسن شریفیان اعضای لیان در این کنسرت بودند.

لیان در هفته‌های پیش رو در اصفهان، شیراز، اهواز، گرگان، آمل، بابلسر و… روی صحنه خواهد رفت و تور کانادا و آمریکای لیان نیز اواخر امسال برگزار خواهد شد.

