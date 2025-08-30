شهدا چراغ راه ما هستند/ دولت هیچ شانی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست/ لرستان دژ مستحکم دفاع از امنیت ملی ایران است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در مراسم بزرگداشت هفته دولت در حوزه علمیه کمالیه خرمآباد با درود به مردم شریف و خانوادههای معظم شهدا، تأکید کرد: شهدا نزد پروردگار روزی میگیرند و ما نیازمند استغاثه و شفاعت آنان هستیم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی امروز شنبه ۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ در حوزه علمیه کمالیه خرمآباد و در جمع خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و امنیتی، روحانیون و نخبگان استان لرستان، با اشاره به جایگاه والای شهدا در هدایت جامعه و هدایت ملت ایران تأکید کرد: سنت نادرستی در میان ما رواج یافته که مراسم خود را به عنوان تجلیل از شهدا نامگذاری میکنیم. ما آمدهایم تا از شهدا طلب شفاعت کنیم؛ آنان به تجلیل ما نیاز ندارند، بلکه ما به وجود مبارک آنان محتاجیم.
صالحیامیری با ستایش از نقش استان لرستان در دفاع از امنیت ملی بیان داشت: این استان دژ مستحکم دفاع از امنیت ملی ایران است. مردم لرستان در جنگ تحمیلی و در این جنگ اخیر با غیرت و ایستادگی خود، دشمن را زمینگیر کرده و موجب سربلندی ایرانیان شدند.
وزیر میراثفرهنگی درباره جنگ دوازدهروزه گفت: اگرچه همه ابعاد این جنگ قابل بیان نیست، اما دشمن در روزهای آغازین جنگ قصد داشت ملت ایران را تحت فشار قرار دهد. گمان او این بود که با عملیات غافلگیرانه میتواند نظام، انقلاب و ملت را تسلیم کند، اما جهل او نسبت به ملت ایران آشکار شد. عرصه واقعی این نبرد نه تنها اسرائیل، بلکه کل ناتو و غرب بود و رزمندگان ما با شجاعت و استقامت در برابر آن ایستادند.
وی بر انسجام و وفاق ملی تأکید کرد: دشمن تصور میکرد با فشار و تهدید مردم ایران را به تسلیم وادارد، اما اراده و دلبستگی ملت به ایران، انقلاب و رهبری، بار دیگر ثابت کرد که وحدت ملی سرمایهای ارزشمند است. امروز وظیفه ما حفاظت از این سرمایه بزرگ اجتماعی است.
صالحیامیری سیاست دولت در شرایط بحران و جنگ را چنین توضیح داد: استراتژی دولت بر دو پایه مقاومت و دیپلماسی استوار است. ما در برابر زیادهخواهی دشمن ایستادهایم و همزمان آماده مذاکره برای حفظ منافع ملت هستیم. دولت هیچ شأنی جز خدمت به مردم برای خود قائل نیست و رضایت مردم، شرط اصلی موفقیت دولتمردان است.
وی با اشاره به تلاش دولت در دوران جنگ و مدیریت بحران افزود: در زمان جنگ دوازدهروزه، دولت با تمام توان از نیروهای مسلح پشتیبانی کرد، ساختار اداری کشور را حفظ و نیازهای اساسی مردم را تأمین کرد. ۸۶۰ هزار تن کالا از بنادر به سراسر کشور توزیع شد تا مردم دغدغهای برای زندگی روزمره نداشته باشند. همچنین، در حالی که مصرف روزانه بنزین کشور بین ۱۱۰ تا ۱۳۰ میلیون لیتر است، در یک روز از دوران جنگ، ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین تأمین شد.
وی درباره ثبت جهانی و ظرفیتهای گردشگری استان گفت: ثبت جهانی دره خرمآباد، نماد هویت، تبار و تاریخ ایرانزمین است و باید با معرفی جذابیتهای استان، گردشگران داخلی و خارجی را جذب کنیم تا اشتغال و رونق اقتصادی استان افزایش یابد. آموزش و پرورش، آموزش عالی، نخبگان، رسانهها و صداوسیما باید این ظرفیتها را به جهانیان معرفی کنند.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در پایان از سپاه استان، روحانیت، نماینده ولیفقیه، امامجمعه و همه خدمتگزاران مردم قدردانی و تأکید کرد: ما پاسدار خون شهدا هستیم و این پاسداری به معنای مقاومت و استقامت ملت ایران است. ملت ایران پیروز و دشمنان خوار و ذلیل خواهند شد و ثبتجهانی دره خرمآباد، نماد هویت و تاریخ این سرزمین است.