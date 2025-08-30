پیام تسلیت مدیرعامل بنیاد رودکی در پی درگذشت احمد پژمان/این ضایعه جبرانناپذیر است
مدیرعامل بنیاد رودکی با انتشار پیامی درگذشت استاد احمد پژمان موسیقیدان پیشکسوت را تسلیت گفت.
در متن پیام محمد الهیاری فومنی آمده است:
با اندوه فراوان، خبر درگذشت استاد احمد پژمان، آهنگساز نامدار و موسیقیدان فرهیخته امروز منتشر شد.
استادی که با قلمرو بیپایان نغمهها و شور خلاقیت، به زبان جهانی موسیقی جان بخشید و با بهرهگیری از ریشههای عمیق فرهنگ ایرانی، در قالبهای فاخر موسیقی کلاسیک جهان آثاری ماندگار آفرید.
سمفونیها، راپسودیها، نتها و نغمههای بیبدیل ایشان، نه تنها در پهنه موسیقی ایران، که در حافظه تاریخ هنر این سرزمین ماندگار خواهند ماند. یادآور آنکه اجرای باشکوه پوئم سمفونی «سرزمین دلاوران» توسط ارکستر سمفونیک تهران در سال ۱۳۹۵ و نیز اجرای بخشهایی از آلبوم «دیوِرتیمنتو» با ارکستر موسیقی ملی ایران در سال ۱۴۰۲ که از آثار برجسته ایشان به شمار میرود، نمونههایی است از جاودانگی هنر والای این موسیقیدان که در دفتر خاطرات ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران ثبت و حک شد.
فقدان این استاد برجسته، ضایعهای جبرانناپذیر برای هنر موسیقی ایران است.
بنیاد رودکی درگذشت این هنرمند یگانه را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و تمامی دوستداران موسیقی تسلیت عرض مینماید و از درگاه ایزد منان برای آن زندهیاد آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارد.