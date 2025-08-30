رونمایی از نسخه جدید سامانه مدیریت رویدادهای آموزشی و پژوهشی «رویاد» در قم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق، محمدرضا ثروت "مدیر پروژه «رویاد»" در حاشیه این مراسم در گفت وگو با خبرنگاران تصریح کرد: رویاد به منظور مدیریت یکپارچه رویدادها توسعه یافته و امکاناتی همچون ثبت‌نام آنلاین، اطلاع‌رسانی هدفمند، مدیریت مخاطبان، صدور گواهی، تعریف نقش‌های اختصاصی برای عوامل اجرایی، مدرسان و داوران، و گزارش‌گیری دقیق را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: طراحی ساده و کاربرپسند این سامانه استفاده از آن را برای کاربران غیرمتخصص نیز آسان ساخته و قابلیت اتصال به سایر سامانه‌های آموزشی و مدیریتی، رویاد را به بخشی مؤثر از اکوسیستم دیجیتال سازمان‌ها تبدیل کرده است.

مدیر مجموعه خلاق و فناور پویشگران عصر داده بیان داشت: این سامانه به‌طور ویژه برای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز آموزشی و نهادهای فرهنگی مناسب است و با ساختار منعطف خود با انواع رویدادها، از همایش و کارگاه تا نشست‌های علمی و دوره‌های آموزشی، تطبیق می‌یابد.

وی با اشاره به روند طراحی این سامانه گفت: شرکت خلاق و فناور «پویشگران عصر داده» با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، اساتید و دانشجویان فناوری اطلاعات پایه‌گذاری شد و در سال ۱۴۰۲ مجوز شرکت فناور را از پارک علم و فناوری قم دریافت کرد و در مرکز نوآوری اشراق مستقر شد.

ثروت در ادامه با بیان اینکه نیاز به مدیریت دقیق و مستندسازی رویدادهای علمی هر روز بیشتر احساس می‌شود گفت: سامانه «رویاد» می‌تواند علاوه بر افزایش بهره‌وری و کاهش خطاهای انسانی به ارتقای کیفیت برگزاری رویدادها و بهبود تجربه مخاطبان نیز کمک کند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره این سامانه و سایر محصولات و صنایع خلاق می توانند به فن‌دالان به نشانی https://fandalan.ir مراجعه کنند.

